На Мальдівах трагічно загинула молода українка
31-річна українська туристка трагічно загинула під колесами автобуса на Мальдівських островах в передмісті столиці Мале.
Трагедія сталася, коли українка гуляла зі своєю подругою біля заправки, повідомляє місцеве видання Maldives Independent.
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Відомо, що жінки намагалися втекти від автобуса, який їхав на них. Нога українки застрягла на обочині, і її переїхав автобус. Іншій туристці вдалося врятуватися.
У місцевій поліції припустили, що інцидент трапився через те, що водій міг заснути за кермом. Наразі його заарештували.
Туристи, які перебували в самому автобусі, не постраждали.
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