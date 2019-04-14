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      Від удару випав двигун: у Польщі авто із українцями врізалося в дерево, вони загинули

      2709 Читать новость на русском
      ДТП з українцями в Польщі
      ДТП з українцями в Польщі / Ілюстративне фото

      У Польщі трапилася смертельна ДТП із українцями. Автівка із ними та ще двома громадянами Грузії врізалася у придорожнє дерево. Удар був такої сили, що з автомобіля випав двигун. Його знайшли за 12 метрів від транспортного засобу.

      В результаті ДТП загинули громадяни України віком 23 і 30 років. Ще двоє осіб, які перебували в авто вижили. Вони громадяни Грузії: один із них – водій, передає "Польське радіо".

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      Трагедія трапилась в ніч з 13 на 14 квітня поблизу міста Кентшин, що у північно-східній Польщі.

      Загинули пасажири, які сиділи у правій частині автомобіля. Пасажир, який був поруч із водієм, був пристебнутий ременем безпеки, а пасажир із заднього сидіння, ймовірно, не був застібнутий,
      – повідомила представниця поліції Моніка Данєляк.

      Як проінформували польські правоохоронці, у водія-грузина взяли кров, щоб перевірити, чи був він тверезим на момент аварії.

      Сила удару в дерево була настільки велика, що двигун випав, і він лежав на відстані 12 метрів. Він все ще горів, коли прибули пожежники,
      – розповів капітан пожежників Каміль Ґольон.

      Наразі обставини трагедії у Польщі вивчають правоохоронці під наглядом районної прокуратури.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Польщі
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