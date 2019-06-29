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      З води стирчать тільки верхівки дахів: у Сибіру затопило ціле місто, є загиблі – фото, відео

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      Тулун пішов під воду у Росії
      Тулун пішов під воду у Росії / irk.today

      Місто Тулун і 12 населених пунктів Тулунського району (Іркутська область Росії) серйозно затопило внаслідок підняття рівня води в річках. Людей евакуюють, проте багато хто залишається у "плавучих поселеннях". Наразі повідомляють про трьох загиблих, серед них одна дитина, 348 людей постраждали.

      Рівень води у річках почав підніматись 27 червня. Вже наступного дня було прийнято рішення про евакуацію. А 29-ого рівень води в річці Ія склав 1383 сантиметри при критичній позничці у 700, передає "Іркутськ Сьогодні". 

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      Приватні будинки у Тулуні затопило до дахів

      Разом з тим, ТАСС повідомляє, що підтопленими є не 13 населених пунктів, а 31. Паводки пошкодили 3735 житлових будинків, у яких проживали понад 9 тисяч людей, серед них – 2 тисячі дітей. Також під воду пішли 32 соціально важливих об'єкти, 3747 присадибних ділянок та 17 ділянок автомобільних доріг – відтак деякі населені пункти опинились повністю відрізаними від інших міст, а машини застрягли на непідтомлених ділянках трас і не можуть зрушити з місця. З цієї причини автодорогу в Тулуні в бік Іркутська і Братська довелось закрити ще 28 червня. 


      У Тулунському районі затопило 17 ділянок автошляхів

      Серед 348 постраждалих 97 осіб, в тому числі 17 дітей, довелось госпіталізувати. Наразі з міст евакуювали 1161 людей. В 11 пунктах тимчасового розміщення залишились 561 особа. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Так спасают людей с крыш домов в Тулуне, на лодках добраться туда невозможно. Все кто хочет поддержать жителей Тулуна ставьте хэштэг #МыстобойТулун Интересные паблики: @device_store.irk - Надёжный поставщик умной электроники в Ваш дом – Xiaomi & Honor по доступным ценам. @dtp_ang38 - Актуальные дорожные новости. Всё самое интересное из мира дорог. @roslov__ - Аэросъемка в Иркутске. Фото и Видео. @svodka_shelekhov - новости, чп, дтп (Шелеховский район) @news.38 - Актуальные новости региона. Не забудь подписаться на нас Фотои Видеоматериалы присылайте в Direct •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• По вопросам рекламы пишите в Direct #устькут#иркутскаяобласть#происшествия#ангарск#братск#иркутск#байкал#новости#irk#baikal#ирк#irkutsk#свирск#иркутскоефото#irkstagram#красноярск#устьилимск#черемхово#саянск#тайшет#тулун#шелехов#усольесибирское#нижнеудинск#зима#уланудэ#байкальск#слюдянка#irknews_038

      Допис, поширений Новости Иркутска и Приангарья (@irknews_038)


      Наразі відомо про трьох загиблих

      З фотографій видно, що серед одноповерхових будівель з-під стирчать тільки дахи. Багато людей залишились без власного житла і майна. 


      З підтоплених міст евагуювали понад тисячу людей

      Цікаво, що знаходяться й ті, хто на стихії хоче нажитися. Так, у населених пунктах навколо підтопленого району підняли ціни на продукти. Хліб вже коштує не в районі 20 рублів, як зазвичай, а близько 100. Владі проблема відома. Говорять, що підвищувати ціни на продукти і воду не можна, проте "припинити таку діяльність поки не виходить". 

      За прогнозами синоптиків, найближчим часом зливи з регіону не підуть, відтак річки і надалі виходитимуть з берегів і підтоплюватимуть інші міста. Очікують, що 30 червня рівень води у річці Ія у місті Тулун перевищить позначку в 1400-1500 сантиметрів. 


      У регіоні очікують ще більшого підняття рівня води

       

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      Теги: Новини Росії Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Жертви
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