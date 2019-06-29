З води стирчать тільки верхівки дахів: у Сибіру затопило ціле місто, є загиблі – фото, відео

Місто Тулун і 12 населених пунктів Тулунського району (Іркутська область Росії) серйозно затопило внаслідок підняття рівня води в річках. Людей евакуюють, проте багато хто залишається у "плавучих поселеннях". Наразі повідомляють про трьох загиблих, серед них одна дитина, 348 людей постраждали.

Рівень води у річках почав підніматись 27 червня. Вже наступного дня було прийнято рішення про евакуацію. А 29-ого рівень води в річці Ія склав 1383 сантиметри при критичній позничці у 700, передає "Іркутськ Сьогодні".

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Приватні будинки у Тулуні затопило до дахів

Разом з тим, ТАСС повідомляє, що підтопленими є не 13 населених пунктів, а 31. Паводки пошкодили 3735 житлових будинків, у яких проживали понад 9 тисяч людей, серед них – 2 тисячі дітей. Також під воду пішли 32 соціально важливих об'єкти, 3747 присадибних ділянок та 17 ділянок автомобільних доріг – відтак деякі населені пункти опинились повністю відрізаними від інших міст, а машини застрягли на непідтомлених ділянках трас і не можуть зрушити з місця. З цієї причини автодорогу в Тулуні в бік Іркутська і Братська довелось закрити ще 28 червня.



У Тулунському районі затопило 17 ділянок автошляхів

Серед 348 постраждалих 97 осіб, в тому числі 17 дітей, довелось госпіталізувати. Наразі з міст евакуювали 1161 людей. В 11 пунктах тимчасового розміщення залишились 561 особа.



Наразі відомо про трьох загиблих

З фотографій видно, що серед одноповерхових будівель з-під стирчать тільки дахи. Багато людей залишились без власного житла і майна.



З підтоплених міст евагуювали понад тисячу людей

Цікаво, що знаходяться й ті, хто на стихії хоче нажитися. Так, у населених пунктах навколо підтопленого району підняли ціни на продукти. Хліб вже коштує не в районі 20 рублів, як зазвичай, а близько 100. Владі проблема відома. Говорять, що підвищувати ціни на продукти і воду не можна, проте "припинити таку діяльність поки не виходить".

За прогнозами синоптиків, найближчим часом зливи з регіону не підуть, відтак річки і надалі виходитимуть з берегів і підтоплюватимуть інші міста. Очікують, що 30 червня рівень води у річці Ія у місті Тулун перевищить позначку в 1400-1500 сантиметрів.



У регіоні очікують ще більшого підняття рівня води