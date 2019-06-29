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      Ми живемо з санкціями, жили і будемо жити: будівничий Кримського мосту зробив несподівану заяву

      189 Читать новость на русском
      Кримський міст
      Кримський міст / budremont

      Бізнесу краще жити в режимі без санкцій, адже їхній негативний вплив – відчутний. Але, вочевидь, російський бізнес як жив із санкціями, так і далі житиме з ними.

      Від санкцій нікуди не дітися

      Таку думку висловив глава компанії "Стройгазмонтаж" Аркадій Ротенберг в інтерв'ю RT. Саме ця компанія будувала Кримський міст, а сам Ротенберг відомий як близький друг Володимира Путіна.

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      "Мабуть, краще жити в режимі без санкцій. Адже і бізнесом легше займатися, і, звичайно, санкції накладають певний негативний відбиток на бізнес. Та попри все, ми живемо з цими санкціями, жили і будемо жити", – прямо зізнався Ротенберг.

      Що відомо про антиросійські санкції? Уперше Євросоюз увів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу обмеження постійно продовжували через небажання Москви повертати окупований півострів. Понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і на окупованих територіях Донбасу потрапили під санкції ЄС.

      Економічні санкції ЄС включають обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для низки російських компаній. Також діють заборони на торгівлю зброєю і на поставки в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ. До того ж, Росія має обмежеий доступ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

      Ротенберг
      Російський олігарх та друг дитинства Володимира Путіна Аркадій Ротенберг

      Щось зламається, і все – мосту немає

      Також друг дитинства Путіна розповів, що вибір компаній, охочих будувати Кримський міст, був невеликим: "Якщо чесно... Хтось боявся. Хтось розумів, що вони не можуть це зробити. У багатьох були на Україні родичі". 

      Я, чесно кажучи, про це ніколи не говорив. Особливо, коли ми завозили арки... Це, звичайно, була унікальна операція. Якась одна зламалася б – і все, мосту немає,
      – визнав Ротенберг.

      Що знаємо про Кримський міст?Росія побудувала міст через Керченську протоку між Таманським півостровом (Краснодарський край РФ) і Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність мосту – 19 кілометрів. Відкрили його офіційно 15 травня 2018 року.

      Попри всі зусилля, в окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Інша проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      Кримський міст: крайні новини
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      Теги: Новини Росії Новини України Кримський міст Санкції
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