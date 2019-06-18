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      Там буде болото, – російський експерт про долю Кримського мосту

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      Російський гідрогеолог напророкував
      Російський гідрогеолог напророкував / Радіо Свобода

      Незаконно збудований окупантами Кримський міст викликає просідання рівня Керченської протоки. Це зменшує глибину фарватеру і є причиною безлічі інших проблем.

      Самі місцеві жителі заявляють про те, що бачать цвітіння води, пояснює російський гідрогеолог Юрій Медовар, пише "Обозреватель".

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      Експерт прогнозує, що на місці Керченської протоки, зрештою, "буде болото".

      Вони зробили дамбу ліворуч і праворуч, перекрили течію, порушивши водообмін між Чорним і Азовським морем. Там дуже багато проблем, 
      – пояснив він.

      Гідрогеолог зазначив, що "йде просадка рівня Керченської протоки, зменшується глибина по фарватеру по центральній частині, де йде прохід суден".

      "Самі мешканці Керчі мені пишуть, запитують, як бути – вони бачать, як іде цвітіння води, як просаджується рівень", – додав Медовар.

      Водночас експерт заявив, що "цей міст треба розбирати до бісової матері» і "його будівництво було колосальною помилкою".

      Чому руйнується незаконний "Кримський міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримський міст Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини політики
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