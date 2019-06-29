У Skyscanner зникли авіаквитки з Росії в окупований Крим

У системі бронювання авіаквитків популярного агрегатора Skyscanner з 28 червня зникла можливість придбати проїзні документи з будь-якого міста Російської Федерації до окупованого Криму. У ЗМІ Росії пишуть, що це пов'язано із антиросійськими санкціями.

У компанії Skyscanner на офіційному рівні наразі не пояснили відсутність квитків до Криму, хоч і обіцяють зробити це невдовзі. Співрозмовник видання "Коммерсантъ", представник компанії, запевнив, що це, мовляв, технічний збій.

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Проте інше джерело видання повідомило, що відсутність квитків пов'язана із санкціями Євросоюзу проти Росії. Тож немає нічого дивного, що Skyscanner вимушена припинити роботу в Криму.



І така ситуація – на будь-які дати та усіх напрямках з Росії до Криму

Санкції США передбачають: якщо бізнес не працює безпосередньо з кримськими компаніями, то він перебуває в межах правового поля. Але європейські санкції суворіші. Щоб їх уникати, тревел-компанії змушені діяти радикально – адже їм можуть навіть заблокувати рахунки – в разі виявлення факту порушення санкцій.

Що відомо про Skyscanner? Це пошукова система, яку створили в 2002 році троє IT-спеціалістів (Гарет Вільямс, Беррі Сміт та Бонамі Граймс). У 2016 році сервіс перейшов під контроль однієї з найбільших тревел-компаній Китаю – Ctrip. Вартість компанії оцінюють у 20,33 мільярда доларів. На російському ринку пошуку квитків через Skyscanner відбувається 25% транзакцій.

Анексований Крим, до слова, не представлений у системі бронювання житла Airbnb, а сервіс Booking.com працює в Криму в обмеженому режимі. Не шукає квитки до Криму і сервіс Expedia.