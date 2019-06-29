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      У Skyscanner зникли авіаквитки з Росії в окупований Крим

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      Skyscanner не продає квитки з Росії в окупований Крим
      Skyscanner не продає квитки з Росії в окупований Крим / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      У системі бронювання авіаквитків популярного агрегатора Skyscanner з 28 червня зникла можливість придбати проїзні документи з будь-якого міста Російської Федерації до окупованого Криму. У ЗМІ Росії пишуть, що це пов'язано із антиросійськими санкціями.

      У компанії Skyscanner на офіційному рівні наразі не пояснили відсутність квитків до Криму, хоч і обіцяють зробити це невдовзі. Співрозмовник видання "Коммерсантъ", представник компанії, запевнив, що це, мовляв, технічний збій.

      Важливо: Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу

      Проте інше джерело видання повідомило, що відсутність квитків пов'язана із санкціями Євросоюзу проти Росії. Тож немає нічого дивного, що Skyscanner вимушена припинити роботу в Криму.


      І така ситуація – на будь-які дати та усіх напрямках з Росії до Криму

      Санкції США передбачають: якщо бізнес не працює безпосередньо з кримськими компаніями, то він перебуває в межах правового поля. Але європейські санкції суворіші. Щоб їх уникати, тревел-компанії змушені діяти радикально – адже їм можуть навіть заблокувати рахунки – в разі виявлення факту порушення санкцій.

      Що відомо про Skyscanner? Це пошукова система, яку створили в 2002 році троє IT-спеціалістів (Гарет Вільямс, Беррі Сміт та Бонамі Граймс). У 2016 році сервіс перейшов під контроль однієї з найбільших тревел-компаній Китаю – Ctrip. Вартість компанії оцінюють у 20,33 мільярда доларів. На російському ринку пошуку квитків через Skyscanner відбувається 25% транзакцій.

      Анексований Крим, до слова, не представлений у системі бронювання житла Airbnb, а сервіс Booking.com працює в Криму в обмеженому режимі. Не шукає квитки до Криму і сервіс Expedia.

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      Теги: Новини України Новини Росії авіація Санкції Новини Криму ЗМІ
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