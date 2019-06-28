Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу

Літній туристичний сезон у розпалі, але знову почалися знову затримки рейсів. Причина та сама, що й торік – влітку невеликі авіакомпанії працюють на межі можливостей. Якщо один літак позапланово зламався, то зсунеться весь розклад.

В асоціації туристичних агенцій визнають, що проблеми є. Коли ваш рейс просто затримують, то ще не так погано, адже набагато гірше, коли весь оплачений відпочинок раптом скасовується.

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Заплатили 100 тисяч, але нікуди не полетіли

Конфлікт між очікуванням і реальністю на собі відчули рідні Олени Ковальчук, які збиралися летіти в Єгипет, а в результаті навіть в аеропорт не потрапили. Хоча заплатили майже сто тисяч гривень. Сім'я Ковальчук заплатила гроші турагенту. А коли Олена кинулася до туроператора перевіряти, чому відпочинок зірвався, з'ясувалося, що за тур взагалі не було заплачено.

Турагентом Ковальчуків була така собі Аліна Ройко. На двох із чоловіком вони тримали під Києвом турагентство. Як твердить Олена, турагент просто взяв з Ковальчуків гроші, а тури не забронював. Тобто все виглядало, як банальне шахрайство.



Сім'я Олени Ковальчук стала жертвою туристичного шахрайства

Ковальчуки були не єдиними постраждалими – не менше десяти сімей заплатили Ройкам за відпочинок, і теж нікуди не полетіли. Юристи кажуть, що , на жаль, таке трапляється часто.

Шахрайство – то вже справа правоохоронних органів. Олена Ковальчук дуже довго намагалася повернути гроші умовляннями та розмовами. До поліції звернулися лише згодом. Проте, як твердить Олена сьогодні, її турагенти просто втекли до Мексики.

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У випадку Олени йшлося про дії турагента. Тобто, посередника. А справжній власник путівки, той хто формує туристичний пакет, – це туроператор.

Яка різниця між туроператором і турагентом? Туроператор повністю відповідає за відпочинок – це він домовляється з готелями про розміщення, з перевізниками – про трансфери, з авіакомпаніями – про рейси. А турагент – це просто посередник, він лише продає готові путівки, сформовані туроператором.

Затримки рейсів

Є ще одна велика проблема, яку постанова Кабміну не вирішує ніяк – це затримки чартерних рейсів для туристів. Наталія Тулуб – ще одна жертва Єгипту. Вона туди потрапила, та не обійшлося без пригод.

Наталія розповідає про мандрівку з Join Up. Це один з найбільших туроператорів. Щороку вони відправляють на моря майже мільйон українських туристів. Так, 18 травня туристи чекали вильоту зі Львова до Туреччини майже добу. То мав бути чартерний рейс авіакомпанії «Буковина» в Анталію, замовник – Join Up.



Турагенція Join Up

В асоціації туристичних агенцій кажуть, що туроператорам треба більш раціонально планувати свої чартери. Не варто продавати квитки на рейси, ще не підтверджені авіакомпанією.

Взимку Join Up оштрафували за недостовірну рекламу – на 68 тисяч. Тепер Антимонопольний комітет збирається покарати туроператора за те, що вони обіцяли туристам рейси, яких не могли виконати в принципі, адже не мали договорів із відповідними авіакомпаніями.

Як повернути отримати компенсацію за затримку рейсу?

В Join Up проблеми із авіаперельотами і затримками визнають. Директор компанії Дмитро Сєроухов пояснює: причини бувають різні – від дрібних неполадок до потрапляння птаха у двигун. Але за 170 гривень турист може придбати страховку на випадок затримки чартера.

Важлива інформація!

На сайті туроператор публікує договори з його посередниками, тобто турагентами. Це має захистити туриста від нелегальних турагентів. Також туроператор розміщає список активних договорів з туристами. Крім того обов'язково туроператор повинен попередити про затримку авіарейсу.

Максимальну компенсацію в сто доларів ти отримаєш, якщо просидиш в аеропорті 12 годин. Це символічні гроші за таке очікування – більшість авіаквитків коштують набагато дорожче. До того ж, сама авіакомпанія після двох годин затримки має забезпечити пасажирів їжею та напоями, через п'ять годин – надати готель.



Нині затримки рейсів частішають

З цим зрозуміло – це страховка. Але в ЄС все набагато серйозніше – там сума компенсації за затримку рейса складатиме від двохсот до шестисот євро без всяких страховок. Просто по закону. В Україні така компенсація може бути, тільки якщо рейс повністю скасований. Та українські туристи часто і про це не знають.

Отже, як себе убезпечити від туристичного шахрайства?

► Правило перше – обов'язково підписувати договір з турагентом, а коли платиш йому гроші – брати чек.

► Друге – купивши тур, треба перевірити його за номером бронювання в системі туроператора.

► Якщо авіарейс затримується – можна розраховувати на компенсацію. Але не в Україні, а в країнах ЄС чи в Туреччині. Навіть якщо ви мали летіти звідти українською авіакомпанією і рейс затримали - ви маєте право на компенсацію за тамтешнім законодавством. А за українським – ні. Якщо ви маєте летіти із Києва з українською компанією, і рейс затримали – ніхто вам нічого не винен. В Україні зараз лише почали говорити про штрафи для авіакомпаній за затримки.