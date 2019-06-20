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      Літак SkyUp з українськими туристами не може вилетіти з Барселони: що відомо

      1801 Читать новость на русском
      літак SkyUp
      літак SkyUp / фото з відкритих джерел

      Літак із українськими пасажирами, який мав виконати рейс Барселона – Харків, затримується майже на дві доби. Причиною цього називають несправності на борту авіасудна.

      Рейс SQP0748 сполученням Барселона – Харків мав відправитися 19 червня о 20:00. У пасажирів взяли багаж і завантажили його на борт, а після тривалої затримки вильоту повідомили: літак має несправності, тому відправиться до Харкова вже наступного дня. Про це повідомила Тетяна Собакар, одна із харківських туристок, виданню Depo.ua.

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      За словами жінки, представники авіакомпанії довгий час не виходили на зв’язок. Окрім того, людям увесь час надають суперечливу інформацію про час відправлення рейсу: кажуть, що виліт запланований то на 20 червня, 21:00, то на 21 червня.

      Рейс "Барселона – Харків" не вилетів вчасно. Причина – несправність системи внутрішнього зв’язку між кабіною пілотів і бортпровідників,
      – кажуть у компанії.

      Новий анонсований час відправлення рейсу – 21 червня, 2:00.

      українці аеропорт Барселона
      Українці застрягли в аеропорту Барселони/ фото – Depo.ua

      У SkyUp додають, що пасажирам проблемного рейсу надали воду, сендвічі, а також трансфер і розселення в готелях: Tryp Port Cambrils – для 52 пасажирів, Cercotel Reus Park – для 87 пасажирів, Marinada Salou – для 43 пасажирів.

      квиток українці аеропорт Барселона
      Квиток із часом відправлення рейсу/ фото Depo.ua

      "Це новий літак, йому п'ять років. Але і з новими літаками трапляються технічні проблеми", – кажуть в авіакомпанії.

      Українці в аеропорту Барселони кричать: "Хочемо додому!" – відео

       

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      Теги: авіація SkyUp Українські туристи застрягли за кордоном
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