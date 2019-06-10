Окупанти розкрили найближчі плани на Кримський міст

Окупаційна влада Криму обіцяє запустити рух залізничною частиною незаконного Кримського моста орієнтовно 9-10 грудня. Також анонсують початок продажу квитків.

Продавати залізничні квитки окупанти планують вже у жовтні – за 45 діб до відкриття, про це повідомляє у так званому підприємстві "Кримська залізниця", пише ТАСС.

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Водночас ватажок незаконної влади тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявляє про швидкі темпи робіт на залізничній частині Кримського моста. Вони нібито дозволяють розраховувати, що потяги на анексований півострів підуть раніше зазначеного терміну.

У незаконному відомстві також зазначили, що перші два потяги будуть відправлені за напрямом "Севастополь – Санкт-Петербург" і "Сімферополь – Москва". Залізниця поєднує окупований півострів з Краснодарським краєм Росії.

Зазначимо, лідер країни-окупанта Володимир Путінтакож стверджує, що залізничне сполучення з'явиться у 2019 році. Він називає це ще однією можливістю "розвиватися".

Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.