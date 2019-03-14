Окупанти заявили про реалізацією ще одного задуму щодо Кримського мосту

Будівельники незаконного Кримського мосту стверджують, що поклали майже половину шляхів на залізничній частині транспортного переходу з Росії в окупований Крим.

Окупанти продовжують активні роботи по влаштуванню верхньої будови колії, повідомив помічник окупантів – представник місцевого російського управління доріг "Тамань" Кайрат Турсунбека, пишуть "Крим.Реалії" із посиланням на кримські ЗМІ.

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Там переконують, що побудували майже 50% залізничних шляхів, тому "наближаються до територіального екватора".

Тобто з двох шляхів (загальною протяжністю – 24 канал) сьогодні ми наближаємося до 19 кілометрів,

– цитують його слова ЗМІ окупованого півострова.

Лідер країни-окупанта Володимир Путін стверджує, що залізничне сполучення з'явиться у 2019 році. Він називає це ще однією можливістю "розвиватися".

Так званий начальник дирекції з обслуговування пасажирів "Кримської залізниці" Володимир Резніченко заявляє, що перший потяг проїде незаконним Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.