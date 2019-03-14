10:41
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Оккупанты заявили о реализации еще одного замысла по Крымскому мосту

      306 Читати новину українською
      Оккупанты заявляют о прокладке половины железнодорожного сообщения через Крымский мост
      Оккупанты заявляют о прокладке половины железнодорожного сообщения через Крымский мост / Фото из открытых источников

      Строители незаконного Крымского моста утверждают, что положили почти половину путей на железнодорожной части транспортного перехода из России в оккупированный Крым.

      Оккупанты продолжают активные работы по устройству верхнего строения пути, сообщил помощник оккупантов – представитель местного российского управления дорог "Тамань" Кайрат Турсунбека, пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на крымские СМИ.

      Читайте также: Как незаконный Крымский мост стал головной болью для России

      Там убеждают, что построили почти 50% железнодорожных путей, поэтому "приближаются к территориальному экватору".

      То есть из двух путей (общей протяженностью – 24 канал) сегодня мы приближаемся к 19 километрам,
      – цитируют его слова СМИ оккупированного полуострова.

      Лидер страны-оккупанта Владимир Путин утверждает, что железнодорожное сообщение появится в 2019 году. Он называет это еще одной возможностью "развиваться".

      Так называемый начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко заявляет, что первый поезд проедет по незаконному Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он рушится?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологических. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

      blog_ava
      14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      3996
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости России Крымский мост
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
      сегодня , 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
      2612
      День добровольца: что нужно знать об украинских воинах
      сегодня , 09:15 День добровольца: что нужно знать об украинских воинах
      Євгенія Мазур 114
      Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      сегодня , 08:43 Навіть мафія може позаздрити українським корупціонерам
      Артем Овдієнко 1085
      Динамо – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы
      сегодня , 08:05 Динамо – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы
      84
      Главные новости 13 марта: активисты с "Нацкорпусу" снова встретили Порошенко, приговор Манафорту
      сегодня , 08:03 Главные новости 13 марта: активисты с "Нацкорпусу" снова встретили Порошенко, приговор Манафорту
      1110
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Центр Севастополя остался без света
       2 января 2016 , 10:23
      Е-декларирование: понятно о нюансах второго этапа
       21 ноября 2016 , 20:33
      В Украине массово оправдывают пьяных водителей
       30 августа 2018 , 11:35
      Почти автопилот: как новый BMW X5 самостоятельно ездит по автомагистралям
       7 марта , 09:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук