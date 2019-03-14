Оккупанты заявили о реализации еще одного замысла по Крымскому мосту

Строители незаконного Крымского моста утверждают, что положили почти половину путей на железнодорожной части транспортного перехода из России в оккупированный Крым.

Оккупанты продолжают активные работы по устройству верхнего строения пути, сообщил помощник оккупантов – представитель местного российского управления дорог "Тамань" Кайрат Турсунбека, пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на крымские СМИ.

Читайте также: Как незаконный Крымский мост стал головной болью для России

Там убеждают, что построили почти 50% железнодорожных путей, поэтому "приближаются к территориальному экватору".

То есть из двух путей (общей протяженностью – 24 канал) сегодня мы приближаемся к 19 километрам,

– цитируют его слова СМИ оккупированного полуострова.

Лидер страны-оккупанта Владимир Путин утверждает, что железнодорожное сообщение появится в 2019 году. Он называет это еще одной возможностью "развиваться".

Так называемый начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко заявляет, что первый поезд проедет по незаконному Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он рушится?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологических. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.