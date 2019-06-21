Окупанти посилено охороняють Кримський міст: залучають військових

У Росгвардії сформували спеціальну морську бригаду, яка посилено охоронятиме Кримський міст. Країна-агресор пояснює такі дії "стратегічно важливим статусом" об’єкта.

У сформовану Росгвардією бригаду, яка призначена для охорони незаконної переправи, входить спеціальний морський загін, а також – полк військ національної гвардії, оперативні і спеціальні підрозділи, передають російські ЗМІ.

Для чого все це?

Російські окупанти побоюються "диверсій", а найімовірніше – за 5 років анексії Криму і невизнання з боку усього цивілізованого світу, вони почали хвилюватися щодо свого статусу на окупованому півострові.

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Вони вказують: Кримський міст для них – стратегічно важливий. Тому бригада має в своєму розпорядженні великий арсенал засобів, які "здатні запобігти будь-якій диверсії з суші та акваторії".

Підрозділи, що входять у бригаду, також призначені для виконання службово-бойових завдань на території Керченського і Таманського півострова.

Перший з чотирьох катерів, призначених для охорони Кримського мосту, спустили на воду 19 червня. До осені ще чотири кораблі прибудуть до Керчі.

Що відомо про Кримський міст і чому окупанти так за нього переймаються?

Це – незаконно побудована росіянами переправа, вона з’єднує анексований у 2014 році Кримський півострів з російським Таманським. Протяжність мосту становить 19 кілометрів, незабаром окупанти збираються відкрити на переправі залізничне сполучення.

Будівництво мосту засудили країни Євросоюзу і США.

Його відкрили у травні 2018 року, проте відтоді із мостом трапилось вже багато неприємностей.

Зокрема, він вже встиг частково обвалитися. Так, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



МінТОТ, своєю чергою, оприлюднив результати космічної зйомки. Вона показує, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

Переймаються окупанти, найімовірніше, через те, що право на законне користування Україною Керченської протоки визнає увесь світ. Це – територіальні води держави, а Росія, окупувавши Крим, каже, що це її територія. Приміром, під час спроби українських військових кораблів пройти під опорами мосту в листопаді 2018 року, російські прикордонники почали обстрілювати їх та взяли в полон і екіпаж, і судна.

В майбутньому Україна анонсувала ще одну спробу переправити свої кораблі в порт Маріуполя через Керченську протоку. Але відправлятися на цей раз вони збираються не одні, а з міжнародними спостерігачами.

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