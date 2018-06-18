В Латвии активисты еженедельно будут пикетировать посольство РФ
В Риге активисты и представители украинской диаспоры заявили о намерении проводить еженедельный флешмоб-пикетирование Посольства РФ в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfkremlin.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Заявляя еженедельное пикетирование, мы прислушались к просьбам украинской власти и правозащитников, которые сейчас борются за спасение Олега Сенцова и освобождение всех украинских политзаключенных. Пикетирование российского посольства будем проводить в тот же день недели, что и наши друзья в Таллинне – в четверг", – отметила Лазда.
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Она отметила, что в настоящее время подана заявка на проведения акций 21 и 28 июня, 5 и 12 июля, с 17:00 до 18:00 у посольства РФ (ул. Антонияс, 2).
Организатором такой акции выступило латвийское Общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustiba). Еженедельное пикетирование активистами российского посольства в соседнем Таллинне длится уже 3, 5 года.