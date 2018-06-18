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У Латвії активісти щотижня пікетуватимуть посольство РФ

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У Ризі активісти пікетуватимуть посольство РФ
У Ризі активісти пікетуватимуть посольство РФ / www.5.ua

У Ризі активісти та представники української діаспори заявили про намір проводити щотижневий флешмоб-пікетування Посольства РФ в рамках всесвітньої акції #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin.

Про це повідомляє " Укрінформ".
 
"Заявляючи щотижневе пікетування, ми дослухалися до прохань української влади та правозахисників, що зараз борються за порятунок Олега Сенцова та визволення всіх українських політв’язнів. Пікетування російського посольства проводитимемо в той же день тижня, що й наші друзі в Таллінні – в четвер", – зазначила Лазда.

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Вона наголосила на тому, що наразі подано заявку на проведення акцій 21 та 28 червня, 5 та 12 липня, з 17:00 до 18:00 біля посольства РФ (вул. Антоніяс, 2).

Організатором такої акції виступило латвійське Товариство підтримки України (Ukrainas Patriotu Kustiba). Щотижневе пікетування активістами російського посольства в сусідньому Таллінні триває вже 3, 5 роки.

Теги: Українці в полоні РФ Україна – Росія Латвія Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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