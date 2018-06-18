У Латвії активісти щотижня пікетуватимуть посольство РФ

У Ризі активісти та представники української діаспори заявили про намір проводити щотижневий флешмоб-пікетування Посольства РФ в рамках всесвітньої акції #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin.



Про це повідомляє " Укрінформ ".

"Заявляючи щотижневе пікетування, ми дослухалися до прохань української влади та правозахисників, що зараз борються за порятунок Олега Сенцова та визволення всіх українських політв’язнів. Пікетування російського посольства проводитимемо в той же день тижня, що й наші друзі в Таллінні – в четвер", – зазначила Лазда.