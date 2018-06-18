Звільнити Сенцова: чи відпустить Путін українського бранця?

Доки в Росії триває Чемпіонат світу з футболу, є надія, що українського режисера Олега Сенцова, якого Кремль утримує в заручниках, можуть звільнити.

Чи погодиться Путін відпустити Сенцова, який голодує майже 40 днів, і за яких умов – в матеріалі 24 каналу.

Сенцов вимагає звільнення усіх політв’язнів Кремля

Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі, одній з найдальших російських тюрем в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – півострів в Арктиці. Заручник Кремля вимагає від Росії звільнити не тільки себе, а всіх незаконно утримуваних українців у РФ та окупованому Криму. За цей період стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Хоча російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджує, що нічого подібного немає – начебто до реанімації він не потрапляв і навіть "поправився" на два кілограми.

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Категорична позиція Сенцова призвела до того, що світ став активніше вимагати від Путіна звільнення українського режисера, якого разом з Олександром Кольченком незаконно засудили в Росії до двадцяти років ув’язнення за "тероризм".

Зокрема, 14 червня Європарламент схвалив резолюцію, в якій зажадав, щоб російська влада "негайно і беззастережно" звільнила незаконно засудженого українця Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих у Росії і на Кримському півострові" громадян України. 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він підняв питання українських політв'язнів. До них приєдналися відомі світові журналісти, письменники актори. Зокрема, письменник Стівен Кінг. Акції на підтримку Сенцова пройшли по всьому світі. Петро Порошенко провів нещодавно телефонну розмову з Путіним про звільнення Сенцова.



Зі "свідків" силою вибивали свідчення проти Сенцова і Кольченка

Український омбудсмен Людмила Денісова виїхала до Росії з наміром зустрітися з Сенцовим, до якого за чотири роки ув’язнення жодного разу не допустили українського консула чи інших наших офіційних представників.

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Денісову наразі також до Сенцова не пустили. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісова порушила домовленості. Як стверджують фахівці, взаємні візити двох омбудсменів готувалися давно. Після цього російський омбудсмен повинна приїхати до України і зустрітися з російським журналістом Кирилом Вишинським, якого підозрюють у державній зраді.

Ціна питання

Попри очікування не тільки в Україні, а й на Заході, що Путін напередодні Чемпіонату світу з футболу погодиться на обмін військовополоненими і політичними в’язнями, цього не сталося. Більше того, під час прямої лінії Путін демонстративно назвав Сенцова терористом. Як зазначає експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара, в Путіна немає жодних причин для того, щоб відпустити Сенцова.

"На чемпіонат їде велика кількість команд, крім британської офіційної делегації. До Путіна нещодавно приїжджали Меркель і Макрон, він був в Австрії. Трамп заявив, що Росію треба повертати до G8. Путін це трактує, як перемогу і показник того, що він виходить з ізоляції. Навіщо йому випускати когось з українських полонених? Для того вони і заручники, щоб використовувати їх з політичною метою", – наголосив Олександр Хара.



Путін хоче, щоб Захід закрив очі на Крим і тотальне порушення прав людини в Росії

Як вважає політичний експерт Валерій Димов, Путін може вимагати надто багато в обмін на згоду відпустити Сенцова.

Як будь-який терорист, Путін намагається продати своїх заручників якомога дорожче в обмін на вплив на Україну. Зокрема, Олега Сенцова, який робить потужні речі – вимагає не свого звільнення, а всіх політв’язнів. Цим він привернув увагу світу,

– наголошує Димов.

Водночас директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що не треба переоцінювати питання наших заручників, як би це цинічно не звучало.

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"В глобальних переговорах Росії зі США і ЄС заручники Кремля – фонові варіації. Путін хотів би покращити діалог зі США, але при цьому винести за дужки питання прав людини в Росії і окупованому Криму. А за це він видасть Сенцова. Тобто порядок денний сформуємо так, щоб Захід не згадував про порушення прав людини, демократичних норм і свобод в Росії і Криму. Такі торги можливі, швидше за все, Кремль саме так їх і веде", – говорить Віталій Кулик.

Які приводи може використати Путін, щоб не віддати Сенцова?

Тиск Заходу може привести до того, що Сенцова звільнять. Чи-то у форматі обміну на Кирила Вишинського, чи-то українського режисера помилують. Втім, у російських експертних колах зауважують, що Путін сильно не любить, коли на нього тиснуть, особливо громадськість.

З іншого боку, зауважує Віталій Кулик, обережний оптимізм вселяє те, що готується певна дорожня карта щодо Сенцова між двома омбудсменами – це питання вдалося інтернаціоналізувати. Питання звільнення Сенцова, говорить експерт, стоїть на порядку денному багатьох міжнародних самітів за участю Росії. В тому числі, діалогу між Росією і ЄС, Росією і США. Про це говорили глави МЗС "нормандської четвірки" під час нещодавньої зустрічі.

Погіршення здоров’я Сенцова, його остання зустріч з друзями в колонії вказують на те, що починаються незворотні процеси. І зараз стоїть питання життя і смерті Сенцова. Не допустити летального завершення – для Росії вже стає актуальним. Незважаючи на ускладнення стосунків Путіна з колективним Заходом, є імовірність, що Сенцова обміняють чи помилують,

– розповідає Кулик.



Звільнення Сенцова залежить і від можливих майбутніх переговорів Путіна і Трампа

При цьому Валерій Димов вважає, що Сенцов може сам не погодитися, якщо Путін висуне жорсткі умови.

Очевидно, що Сенцов не хотів би, аби ціна питання була розмін себе на статус кво Донбасу, фіксацію окупації Росією, братання Путіна з Трампом. Є небезпека, що дехто міг проковтнути символічний обмін Сенцова в обмін на поступки Заходу щодо України. І багато хто аплодував би цьому. Але все, що робить Путін – від миротворців до торгів про обмін заручниками – торги на короткий повідок для України, який стане для нас удавкою,

– наголосив Валерій Димов.

Крім того, за словами Кулика, Путін – абсолютний самодержець, і на його рішення можуть вплинути ірраціональні фактори. Завадити звільненню Сенцова, на його думку, може зрив переговорів Трампа і Путіна, які попередньо відбудуться влітку. Також відсутність реального результату в рамках мінського і нормандського форматів. Неготовність Європи остаточно вирішити питання з будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Або ж нові навчання НАТО. Будь-які фактори, наголошує політолог, можуть впливати на позицію Путіна.

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