Джемілєв розповів про жахливі подробиці голодування у тюрмах РФ, які переживає Сенцов

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській в'язниці вже 34 день. Засуджений по сфальсифікованій справі режисер сильно схуд, його примусово годують та ставлять крапельниці з глюкозою, щоби підтримувати життя. Однак Олег не збирається припиняти голодування.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів в'язень радянського режиму Мустафа Джемілєв. Свого часу він голодував 303 дні.

Читайте також: Денісову не впустили до українського в'язня Карпюка у Володимирському централі

Тоді він – активіст кримськотатарського народу допоміг у розголосі на весь світ злочинів СРСР проти етнічних кримчан.

Як і зараз Олега Сенцова, Джемілєва годували насильно. Щоби не помер, як сам додав, не через повагу до людського життя, а задля престижу радянського союзу.

Приходять спостерігачі, тримають за руки, ноги, рот та розширником відкривають зуби та вкладають шланг. Вливають харчову рідину. Вважали, що 2200 або 2600 калорій, саме таке харчування мало б підтримувати життєдіяльність організму,

– зазначив Джемілєв.

Політв’язень радянського режиму наголосив, що звикнути до голоду неможливо, це байки. Поживна рідина практично не дає ефекту насиченості.

Відчуття ситості є десь одну-дві години, а потім знову голод,

– заявив депутат.

За 303 дні Джемілєв втратив майже 20 кілограмів і під кінець голодування ледь ходив. На нього постійно тиснули лікарі та адміністрація тюрми. Розповів, на те, що виживе не розраховував. Проте живий і нині, ще й звернув увагу на проблеми свого народу. Так само, каже і зараз, не можна мовчати про Сенцова.

Якщо ми хочемо допомогти людині, то потрібно діяти. Говорити про це беззаконня, яке проявляється до Сенцова,

– наголосив Мустафа Джемілєв.