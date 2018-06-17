Джемилев рассказал об ужасных подробностях голодовки в тюрьмах РФ, которые переживает Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской тюрьме уже 34-й день. Осужденный по сфальсифицированному делу режиссер сильно похудел, его принудительно кормят и ставят капельницы с глюкозой, чтобы поддерживать жизнь. Однако Олег не собирается прекращать голодовку.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал узник советского режима Мустафа Джемилев. Своего времени он голодал 303 дня.

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Тогда он – активист крымскотатарского народа – помог в обнородовании на весь мир преступлений СССР против этнических крымчан.

Как и сейчас Олега Сенцова, Джемилева кормили насильно. Чтобы не умер, как сам добавил, не из уважения к человеческой жизни, а ради престижа советского союза.

Приходят наблюдатели, держат за руки, ноги, рот и расширителем открывают зубы и вкладывают шланг. Вливают пищевую жидкость. Считали, что 2200 или 2600 калорий, именно такое питание должно поддерживать жизнедеятельность организма,

– отметил Джемилев.

Политзаключенный советского режима подчеркнул, что привыкнуть к голоду невозможно, это байки. Питательная жидкость практически не дает эффекта сытости.

Ощущение сытости есть где-то один-два часа, а потом опять голод,

– заявил депутат.

За 303 дня Джемилев потерял почти 20 килограммов и под конец голодания едва ходил. На него постоянно давили врачи и администрация тюрьмы. Рассказал, на то, что выживет не рассчитывал. Однако жив и сейчас, еще и обратил внимание на проблемы своего народа. Так же, говорит и сейчас, нельзя молчать о Сенцове.

Если мы хотим помочь человеку, то нужно действовать. Говорить об этом беспределе, который проявляется в отношении Сенцова,

– подчеркнул Мустафа Джемилев.