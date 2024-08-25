Президент также отметил, что ракет-дронов будет становиться больше. Известно, что “Паляница” была разработана собственными силами.

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Что известно о ракете-дроне "Паляница"

Как выглядит ракета-дрон "Паляница": смотрите видео

Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага,

– написал Зеленский.

Подробная информация о характеристиках новейшей разработки засекречена. Впрочем, из видео нам рассказали, что в пределах радиуса действия ракеты-дрона – два десятка российских аэродромов. Разработка "Паляницы" продолжалась в течение полутора лет.

"Паляница" будет запускаться с наземной платформы. Двигатель – турбореактивный. Стоимость ракеты-дрона – намного ниже аналогов. И работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается. Задача "Паляницы" – защитить мирное население, уничтожив наступательный потенциал врага. И сделать это на его территории" – заявили в видео.

Ракета-дрон "Паляница" / Скриншоты

Также Зеленский заявил, что ракет-дронов будет становиться все больше, как это произошло с дальнобойными ударными БПЛА.

К слову, журналисты Defence Express предполагают, что "Паляница" могла применяться и раньше для ударов по временно оккупированным территориям. Они также считают, что украинские специалисты выбрали гибридное оружие "Паляница" из-за его эффективности и относительно низкой стоимости.