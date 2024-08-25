Президент також наголосив, що ракет-дронів ставатиме більше.
Дивіться також Може стати нічним жахом для ворога: що відомо про нову гібридну зброю "Паляницю"
Як виглядає ракета-дрон "Паляниця": дивіться відео
Володимир Зеленський повідомив про успішний запуск нової далекобійної ракети-дрона "Паляниця" учора, 24 серпня. Вже вранці наступного дня він показав, який вигляд вона має.
Президент також наголосив, що ракет-дронів ставатиме більше.
Дивіться також Може стати нічним жахом для ворога: що відомо про нову гібридну зброю "Паляницю"
Як виглядає ракета-дрон "Паляниця": дивіться відео