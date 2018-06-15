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У Росії стверджують, що Сенцов під час голодування навіть набрав вагу

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Соцмережі

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова у ефірі одного із російських телеканалів заявила, що стан незаконно засудженого у Росії українського режисера наразі є задовільним.

Відео з такими словами опублікував російський блогер Рустем Адагамов.

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"Його стан здоров'я наразі є задовільним. Він щодня – з його дозволу – отримує крапельницю з повним набором всіх поживних речовин, білків і вітамінів", – переконує російський омбудсмен.

Також Москалькова зауважиал, щодо ваги бранець Кремля "не лише не втратив, а й два кілограми додав". 

Нагадаємо, раніше Тетяна Москалькова заявляла, що Олег Сенцов припинив голодування, проте не підтримала прохання української уповноваженої за прав людини Людмили Денісової надати позмінну інформацію про це від самого режисера. Крім того, російський омбудсмен наголошувала, що Денісова, яка зараз перебуває у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де утримують Сенцова, порушує досягнуті раніше домовленості, мовляв, вона пропонувала, щоб перший візит був спільним.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Олег Сенцов заручники Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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