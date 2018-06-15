Сенцова в реанімацію не доставляли, він продовжує голодувати, – адвокат

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов не припинив голодування, в реанімацію його не доставляли.

Про це повідомив адвокат політв'язня Дмитро Дінзе.

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Відповідально заявляю, що Сенцов Олег тримає голодування і в реанімацію його не возили,

– написав адвокат на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову 15 червня не пустили у колонію, де утримується незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов. В свою чергу російський омбудсмен Тетяна Москалькова запевняла Денісову, що Сенцов припинив голодування.