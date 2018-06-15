Сенцова в реанимацию не доставляли, он продолжает голодовку, – адвокат
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не прекратил голодовку, в реанимацию его не доставляли.
Об этом сообщил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.
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Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили,
– написал адвокат на своей странице в Facebook.
Напомним, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову 15 июня не пустили в колонию, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов. В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла Денисову, что Сенцов прекратил голодовку.
Источник: 24 Канал
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