Сенцова в реанимацию не доставляли, он продолжает голодовку, – адвокат

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не прекратил голодовку, в реанимацию его не доставляли.

Об этом сообщил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.

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Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили,

– написал адвокат на своей странице в Facebook.

Напомним, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову 15 июня не пустили в колонию, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов. В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла Денисову, что Сенцов прекратил голодовку.