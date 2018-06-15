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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В России утверждают, что Сенцов во время голодания даже набрал вес

34 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Соцсети

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире одного из российских телеканалов заявила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера пока является удовлетворительным.

Видео с такими словами опубликовал российский блогер Рустем Адагамов.

Читайте также: Сенцова в реанимацию не доставляли, он продолжает голодать, – адвокат

"Его состояние здоровья пока удовлетворительное. Он ежедневно – с его разрешения – получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", – убеждает российский омбудсмен.

Также Москалькова заметила, что по весу пленник Кремля "не только не утратил, но и два килограмма добавил".

Напомним, ранее Татьяна Москалькова заявляла, что Олег Сенцов прекратил голодовку, однако не поддержала просьбу украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой предоставить посменной информации об этом от самого режиссера. Кроме того, российский омбудсмен подчеркивала, что Денисова, которая сейчас находится в Ямало-Ненецком автономном округе, где содержат Сенцова, нарушает достигнутые ранее договоренности, мол, она предлагала, чтобы первый визит был общим.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Украина – Россия Новости России
Источник: 24 канал
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