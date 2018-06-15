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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Российский омбудсмен заявляет, что Денисова нарушила договоренности

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Денисову не пустили на встречу с Сенцовым в российской колонии
Денисову не пустили на встречу с Сенцовым в российской колонии / Скриншот из видео

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что пребывание Людмилы Денисовой в Ямало-Ненецком автономном округе, где удерживают Сенцова, нарушает достигнутые ранее договоренности, мол, она предлагала, чтобы первый визит был совместным.

Об этом информирует "Радио Свобода". 

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"Согласно договоренности президентов, двое уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей: я в Украине, она – здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова поехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", – сказала Москалькова.

Она подтвердила, что Денисова звонила к ней с требованием пустить ее к Сенцову.

"Я сейчас спросила у Федеральной службы письменное подтверждение, в каком он состоянии", – отметила Москалькова.

Российский омбудсмен добавила, что "будет искать компромисс" с украинской коллегой. По ее словам, она надеется, что они смогут найти общий язык, и она сможет посетить в Херсоне Вышинского.

15 июня Денисова заявила, что руководство российской колонии не пустило ее на встречу с украинским режиссером Олегом Сенцовым.

 

Теги: Новости России Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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