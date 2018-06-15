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Російський омбудсмен заявляє, що Денісова порушила домовленості

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Денісову не пустили на зустріч із Сенцовим у російській колонії
Денісову не пустили на зустріч із Сенцовим у російській колонії / Скріншот з відео

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що перебування Людмили Денісової в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де утримують Сенцова, порушує досягнуті раніше домовленості, мовляв, вона пропонувала, щоб перший візит був спільним.

Про це інформує "Радіо Свобода". 

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"Згідно з домовленістю президентів, двоє уповноважених можуть відвідати громадян, я і Денісова з України. Відвідати громадян, які перебувають під вартою: я в Україні, вона – тут. У порушення нашої домовленості Денісова поїхала зараз до Салехарда, де утримується Сенцов", – сказала Москалькова.

Вона підтвердила, що Денісова телефонувала до неї з вимогою пустити її до Сенцова.

"Я зараз запитала у Федеральної служби письмове підтвердження, у якому він стані", – зазначила Москалькова.

Російський омбудсмен додала, що "буде шукати компроміс" з українською колегою. За її словами, вона сподівається, що вони зможуть порозумітися, і вона зможе відвідати в Херсоні Вишинського.

15 червня Денісова заявила, що керівництво російської колонії не пустило її на зустріч із українським режисером Олегом Сенцовим.

 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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