Доля Сенцова може вирішитися сьогодні, – російський журналіст
Питання обміну незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова може вирішуватися вже в понеділок, 18 червня.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив російський журналіст, головний редактор ресурсу "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.
"Сьогодні (можливо) буде вирішуватися історія з Сенцовим і обміном", – написав Венедиктов.
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Повідомлення Венедиктова про Сенцова
Водночас перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook повідомила, що омбудсмена Людмилу Денісову, незважаючи на домовленості на вищому рівні, в Росії не допустили до жодного з політв'язнів-українців, включно зі Сенцовим.
Джерело: 24 канал
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