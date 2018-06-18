Судьба Сенцова может решиться сегодня, – российский журналист

Вопрос обмена незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова может решаться уже в понедельник, 18 июня.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил российский журналист, главный редактор ресурса "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом", – написал Венедиктов.

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Сообщение Венедиктова о Сенцове

В то же время первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook сообщила, что омбудсмена Людмилу Денисову, несмотря на договоренности на высшем уровне, в России не допустили ни к одному из политзаключенных-украинцев, включая Сенцова.