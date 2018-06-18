Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?

Пока в России продолжается Чемпионат мира по футболу, есть надежда, что украинского режиссера Олега Сенцова, которого Кремль удерживает в заложниках, могут освободить.

Согласится ли Путин отпустить Сенцова, который голодает почти 40 дней, и при каких условиях – в материале 24 канала.

Сенцов требует освобождения всех политзаключенных Кремля

Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанги, одной из самых дальних российских тюрем в Ямало-Ненецком автономном округе – полуостров в Арктике. Заложник Кремля требует от России освободить не только себя, а всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и оккупированном Крыму. За этот период состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Хотя российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что ничего подобного нет – вроде в реанимацию он не попадал и даже "поправился" на два килограмма.

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Категорическая позиция Сенцова привела к тому, что мир стал активнее требовать от Путина освобождения украинского режиссера, которого вместе с Александром Кольченко незаконно осудили в России к двадцати годам заключения за "терроризм".



В частности, 14 июня Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы российские власти "немедленно и безоговорочно" освободили незаконно осужденного украинца Олега Сенцова и "всех остальных незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины. 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных. К ним присоединились известные мировые журналисты, писатели и актеры. В частности, писатель Стивен Кинг. Акции в поддержку Сенцова прошли по всему миру. Петр Порошенко провел недавно телефонный разговор с Путиным об освобождении Сенцова.



Из "свидетелей" силой выбивали показания против Сенцова и Кольченко



Украинский омбудсмен Людмила Денисова выехала в Россию с намерением встретиться с Сенцовым, к которому за четыре года заключения ни разу не допустили украинского консула или других наших официальных представителей.

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Денисову пока также к Сенцову не пустили. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова нарушила договоренности. Как утверждают специалисты, взаимные визиты двух омбудсменов готовились давно. После этого российский омбудсмен должна приехать в Украину и встретиться с российским журналистом Кириллом Вышинским, которого подозревают в государственной измене.

Цена вопроса

Вопреки ожиданиям не только в Украине, но и на Западе, что Путин в преддверии Чемпионата мира по футболу согласится на обмен военнопленными и политическими заключенными, этого не произошло. Более того, во время прямой линии Путин демонстративно назвал Сенцова террористом. Как отмечает эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара, у Путина нет никаких причин для того, чтобы отпустить Сенцова.



"На чемпионат едет большое количество команд, кроме британской официальной делегации. К Путину недавно приезжали Меркель и Макрон, он был в Австрии. Трамп заявил, что Россию надо возвращать в G8. Путин это трактует как победу и показатель того, что он выходит из изоляции. Зачем ему выпускать кого-то из украинских пленных? Для того они и заложники, чтобы использовать их в политических целях", – подчеркнул Александр Хара.



Путин хочет, чтобы Запад закрыл глаза на Крым и тотальное нарушение прав человека в России



Как считает политический эксперт Валерий Дымов, Путин может потребовать слишком много в обмен на согласие отпустить Сенцова.

Как любой террорист, Путин пытается продать своих заложников подороже в обмен на влияние на Украину. В частности, Олега Сенцова, который делает мощные вещи – требует не своего освобождения, а всех политзаключенных. Этим он привлек внимание мира,

– отмечает Дымов.

В то же время директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что не надо переоценивать вопросы наших заложников, как бы это цинично ни звучало.

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"В глобальных переговорах России с США и ЕС заложники Кремля – фоновые вариации. Путин хотел бы улучшить диалог с США, но при этом вынести за скобки вопрос прав человека в России и оккупированном Крыму. А за это он выдаст Сенцова. То есть повестку дня сформируем так , чтобы Запад не вспоминал о нарушении прав человека, демократических нормах и свободах в России и Крыму. Такие торги возможны, скорее всего, Кремль именно так их и ведет", – говорит Виталий Кулик.

Какие поводы может использовать Путин, чтобы не отдать Сенцова?

Давление Запада может привести к тому, что Сенцова освободят. То ли в формате обмена на Кирилла Вышинского, то ли украинского режиссера помилуют. Впрочем, в российских экспертных кругах отмечают, что Путин сильно не любит, когда на него давят, особенно общественность.



С другой стороны, отмечает Виталий Кулик, осторожный оптимизм внушает то, что готовится определенная дорожная карта относительно Сенцова между двумя омбудсменами – это вопрос удалось интернационализировать. Вопрос освобождения Сенцова, говорит эксперт, стоит на повестке дня многих международных саммитов с участием России. В том числе, диалога между Россией и ЕС, Россией и США. Об этом говорили главы МИД "нормандской четверки" во время недавней встречи.

Ухудшение здоровья Сенцова, его последняя встреча с друзьями в колонии указывают на то, что начинаются необратимые процессы. И сейчас стоит вопрос жизни и смерти Сенцова. Не допустить летального завершения – для России уже становится актуальным. Несмотря на осложнение отношений Путина с коллективным Западом, есть вероятность, что Сенцова обменяют или помилуют,

– рассказывает Кулик.



Освобождение Сенцова зависит и от возможных будущих переговоров Путина и Трампа



При этом Валерий Дымов считает, что Сенцов может сам не согласиться, если Путин выдвинет жесткие условия.

Очевидно, что Сенцов не хотел бы, чтобы ценой вопроса был размен себя на статус кво Донбасса, фиксация оккупации Россией, братание Путина с Трампом. Есть опасность, что кое-кто мог проглотить символический обмен Сенцова в обмен на уступки Западу в отношении Украины. И многие аплодировали бы этому. Но все, что делает Путин – от миротворцев до торгов об обмене заложниками – торги на короткий поводок для Украины, который станет для нас удавкой,

– отметил Валерий Дымов.

Кроме того, по словам Кулика, Путин – абсолютный самодержец, и на его решения могут повлиять иррациональные факторы. Помешать освобождению Сенцова, по его мнению, может срыв переговоров Трампа и Путина, которые предварительно пройдут летом. Также отсутствие реального результата в рамках минского и нормандского форматов. Неготовность Европы окончательно решить вопрос со строительством газопровода "Северный поток-2". Или новые учения НАТО. Любые факторы, отмечает политолог, могут влиять на позицию Путина.