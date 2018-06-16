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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Какова цена вопроса освобождения Олега Сенцова: мнение политолога

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Мир требует от Путина освобождения Сенцова
Мир требует от Путина освобождения Сенцова / Оглядач

Как любой террорист, Владимир Путин пытается продать своих заложников подороже в обмен на влияние на Украину. В частности, незаконно заключенного режиссера Олега Сенцова. Но Сенцов, очевидно, не хотел бы, чтобы цена вопроса была такой.

Такое мнение 24 Каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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Олег Сенцов делает мощные вещи – требует не своего освобождения, а всех политзаключенных. Он привлек внимание мира. И очевидно, что Сенцов не хотел бы, чтобы цена вопроса была размен себя на статус-кво Донбасса, фиксацию оккупации Россией, братание Путина с Трампом,
– отмечает Дымов.

Как считает политолог, Путин мог бы символически освободить Сенцова, и много кто будет кричать "ура". Но с этим не прекратится война в Украине. Кроме того, отмечает он, слова Путина, что не надо забегать вперед, говорят о том, что он торгуется. К тому же, Дымов подчеркивает: если вспомнить, что Путин делал со своими гражданами на Каширском шоссе в Москве, где были подорваны дома, в "Норд-Осте" травил россиян газом, то гражданин другой страны для него ничего не стоит. Путин считает не в жизнях, а в миллиардах долларах для себя и своего окружения.

Есть опасность, что кое-кто мог проглотить символический обмен Сенцова в обмен на уступки Запада в отношении Украины. И много кто аплодировал бы этому. Но все, что делает Путин – от миротворцев до торгов об обмене заложниками – торги на короткий поводок для Украины, который станет для нас удавкой,
– подчеркнул Валерий Дымов.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.

14 июня Европарламент одобрил резолюцию, в которой потребовал, чтобы российская власть "немедленно и безоговорочно" освободила незаконно осужденного украинца Олега Сенцова и "всех остальных незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины. 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных. Однако 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову ко встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причины отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Олег Сенцов Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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