08:55
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
29°C 17°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
  • вівторок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Яка ціна питання звільнення Олега Сенцова: думка політолога

262 Читать новость на русском
Світ вимагає від Путіна звільнення Сенцова
Світ вимагає від Путіна звільнення Сенцова / Оглядач

Як будь-який терорист, Володимир Путін намагається продати своїх заручників якомога дорожче в обмін на вплив на Україну. Зокрема, незаконно ув'язненого режисера Олега Сенцова. Але Сенцов, вочевидь, не хотів би, щоб ціна питання була такою.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

Читайте також: У Путіна відмовились відповідати, чому до Сенцова не пускають українського омбудсмена

Олег Сенцов робить потужні речі – вимагає не свого звільнення, а всіх політв’язнів. Він привернув увагу світу. І очевидно, що Сенцов не хотів би, аби ціна питання була розмін себе на статус-кво Донбасу, фіксацію окупації Росією, братання Путіна з Трампом,
– наголошує Димов.

Як вважає політолог, Путін міг би символічно звільнити Сенцова, і багато хто кричатиме "ура". Але з цим не припиниться війна в Україні. Крім того, зазначає він, слова Путіна, що не треба забігати наперед, говорять про те, що він торгується. До того ж, Димов підкреслює: якщо згадати, що Путін робив зі своїми громадянами на Каширському шосе в Москві, де були підірвані будинки, в "Норд-Ості" труїв росіян газом, то громадянин іншої країни для нього нічого не вартий. Путін рахує не в життях, а в мільярдах доларах для себе і свого оточення.

Є небезпека, що дехто міг проковтнути символічний обмін Сенцова в обмін на поступки Заходу щодо України. І багато хто аплодував би цьому. Але все, що робить Путін – від миротворців до торгів про обмін заручниками – торги на короткий поводок для України, який стане для нас удавкою,
– підкреслив Валерій Димов.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.

14 червня Європарламент схвалив резолюцію, в якій зажадав, щоб російська влада "негайно і беззастережно" звільнила незаконно засудженого українця Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих у Росії і на Кримському півострові" громадян України. 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він підняв питання українських політв'язнів. Проте 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Олег Сенцов Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
сьогодні, 08:40 В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
Ольга Черненко 119
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 червня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 237
Как построить дороги и выиграть войну
15 червня, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 1130
Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
15 червня, 22:00 Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
3430
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
15 червня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 1444
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук