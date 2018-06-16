Яка ціна питання звільнення Олега Сенцова: думка політолога

Як будь-який терорист, Володимир Путін намагається продати своїх заручників якомога дорожче в обмін на вплив на Україну. Зокрема, незаконно ув'язненого режисера Олега Сенцова. Але Сенцов, вочевидь, не хотів би, щоб ціна питання була такою.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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Олег Сенцов робить потужні речі – вимагає не свого звільнення, а всіх політв’язнів. Він привернув увагу світу. І очевидно, що Сенцов не хотів би, аби ціна питання була розмін себе на статус-кво Донбасу, фіксацію окупації Росією, братання Путіна з Трампом,

– наголошує Димов.

Як вважає політолог, Путін міг би символічно звільнити Сенцова, і багато хто кричатиме "ура". Але з цим не припиниться війна в Україні. Крім того, зазначає він, слова Путіна, що не треба забігати наперед, говорять про те, що він торгується. До того ж, Димов підкреслює: якщо згадати, що Путін робив зі своїми громадянами на Каширському шосе в Москві, де були підірвані будинки, в "Норд-Ості" труїв росіян газом, то громадянин іншої країни для нього нічого не вартий. Путін рахує не в життях, а в мільярдах доларах для себе і свого оточення.

Є небезпека, що дехто міг проковтнути символічний обмін Сенцова в обмін на поступки Заходу щодо України. І багато хто аплодував би цьому. Але все, що робить Путін – від миротворців до торгів про обмін заручниками – торги на короткий поводок для України, який стане для нас удавкою,

– підкреслив Валерій Димов.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.



14 червня Європарламент схвалив резолюцію, в якій зажадав, щоб російська влада "негайно і беззастережно" звільнила незаконно засудженого українця Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих у Росії і на Кримському півострові" громадян України. 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він підняв питання українських політв'язнів. Проте 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.