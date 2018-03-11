В Латвии мужчина занимался шпионажем в пользу России

Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила обвинение гражданину Латвии, который занимался шпионажем в пользу России.

Об этом сообщает Delfi.

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"Прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, которое происходило в Алуксненском крае", – отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. Обвиняемый свою вину признает. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее Полиция безопасности сообщила, что гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.