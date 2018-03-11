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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Латвії чоловік займався шпигунством на користь Росії

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У Латвії чоловік займався шпигунством на користь Росії
У Латвії чоловік займався шпигунством на користь Росії / radiosvoboda.org

Прокуратура Відземського судового округу, що у Латвії, пред'явила звинувачення громадянину Латвії, який займався шпигунством на користь Росії.

Про це повідомляє Delfi.

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"Прокуратура Відземського судового округу пред'явила громадянинові Латвії звинувачення у шпигунстві на користь Росії, яке відбувалося в Алуксненському краю", – зазначається у повідомленні.

Прес-секретар Генеральної прокуратури Айга Ейдука підтвердила, що звинувачення пред'явлено. Звинувачений свою провину визнає. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше Поліція безпеки повідомляла, що громадянин Латвії протягом тривалого часу за дорученням російської спецслужби збирав відомості про інфраструктуру Національних збройних сил. Він співпрацював з офіцером російської спецслужби на території РФ.

Теги: Новини Росії Латвія
Джерело: 24 Канал
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