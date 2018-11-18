00:58
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      В Латвии прошел торжественный военный парад: яркие фото

      44 Читати новину українською

      Праздничными мероприятиями и торжественными церемониями Латвия отметила свое 100-летие. День провозглашения Латвийской Республики отмечается 18 ноября. В столице страны – Риге – состоялся военный парад.

      По набережной торжественным маршем прошли подразделения вооруженных сил Латвии и представители армий стран-союзников, говорится на сайте Diena.lv.

      Читайте также: Во Львове состоялся масштабный военный парад: яркие фото и видео

      В торжественном параде приняли участие более 1700 солдат Национальной гвардии, полицейских, пограничников, пожарных, охранников и других.

      Військовий парад пройшов у Ризі

      Военный парад прошел в Риге

      В честь 100-летия латвийского провозглашения независимости в военном параде также присутствовал блок латвийской армии, состоящей из штаба батальона солдат.

      Військовий парад у Латвії

      Военный парад в Латвии

      21 страна была собрана в честь годовщины провозглашения независимости страны. В свою очередь, за порядком и безопасностью проведения парада следила военная полиция и специальная группа. Впервые на таком параде приняли участие Соединенные штаты Америки, в частности армия авиации и ракетного командования  из ракетных комплексов, демонстрируя тем самым вооруженные силы США.

      Вперше на військовий парад приїхала і армія США
      Впервые на военный парад приехала и армия США

      Теги: Латвия Фотоновости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 18 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      18 ноября , 22:36 Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      570
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      18 ноября , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 317
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      18 ноября , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 1075
      Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      18 ноября , 20:01 Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      201
      Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      18 ноября , 19:30 Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      206
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Австрии кот спас от смерти жителей многоквартирного дома
       12 августа 2017 , 19:19
      Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более тысячи человек
       16 декабря 2012 , 12:13
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук