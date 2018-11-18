В Латвии прошел торжественный военный парад: яркие фото
Праздничными мероприятиями и торжественными церемониями Латвия отметила свое 100-летие. День провозглашения Латвийской Республики отмечается 18 ноября. В столице страны – Риге – состоялся военный парад.
По набережной торжественным маршем прошли подразделения вооруженных сил Латвии и представители армий стран-союзников, говорится на сайте Diena.lv.
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В торжественном параде приняли участие более 1700 солдат Национальной гвардии, полицейских, пограничников, пожарных, охранников и других.
Военный парад прошел в Риге
В честь 100-летия латвийского провозглашения независимости в военном параде также присутствовал блок латвийской армии, состоящей из штаба батальона солдат.
Военный парад в Латвии
21 страна была собрана в честь годовщины провозглашения независимости страны. В свою очередь, за порядком и безопасностью проведения парада следила военная полиция и специальная группа. Впервые на таком параде приняли участие Соединенные штаты Америки, в частности армия авиации и ракетного командования из ракетных комплексов, демонстрируя тем самым вооруженные силы США.
Впервые на военный парад приехала и армия США