В Латвии прошел торжественный военный парад: яркие фото

Праздничными мероприятиями и торжественными церемониями Латвия отметила свое 100-летие. День провозглашения Латвийской Республики отмечается 18 ноября. В столице страны – Риге – состоялся военный парад.

По набережной торжественным маршем прошли подразделения вооруженных сил Латвии и представители армий стран-союзников, говорится на сайте Diena.lv.

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В торжественном параде приняли участие более 1700 солдат Национальной гвардии, полицейских, пограничников, пожарных, охранников и других.

Военный парад прошел в Риге

В честь 100-летия латвийского провозглашения независимости в военном параде также присутствовал блок латвийской армии, состоящей из штаба батальона солдат.

Военный парад в Латвии

21 страна была собрана в честь годовщины провозглашения независимости страны. В свою очередь, за порядком и безопасностью проведения парада следила военная полиция и специальная группа. Впервые на таком параде приняли участие Соединенные штаты Америки, в частности армия авиации и ракетного командования из ракетных комплексов, демонстрируя тем самым вооруженные силы США.



Впервые на военный парад приехала и армия США