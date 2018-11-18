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      У Латвії пройшов урочистий військовий парад: яскраві фото

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      Святковими заходами та урочистими церемоніями Латвія відзначила своє 100-річчя. День проголошення Латвійської Республіки відзначається 18 листопада. У столиці країни – Ризі – відбувся військовий парад.

      По набережній урочистим маршем пройшли підрозділи збройних сил Латвії та представники армій країн-союзників, йдеться на сайті Diena.lv.

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      В урочистому параді взяли участь понад 1700 солдатів Національної гвардії, поліцейських, прикордонників, пожежників і охоронців тощо.

      Військовий парад пройшов у Ризі
      Військовий парад пройшов у Ризі

      На честь 100-річчя латвійського проголошення незалежності на військовому параді також був присутній блок латвійської армії, що складається зі штабу батальйону солдатів.

      Військовий парад у Латвії
      Військовий парад у Латвії

      21 країна була зібрана на честь річниці проголошення незалежності країни. У свою чергу, про порядок і безпеку проведення параду слідкувала військової поліція і Спеціальна група. Вперше на такому параді взяли участь Сполучені штати Америки, зокрема армія авіації та ракетного командування з ракетних комплексів, демонструючи тим самим збройні сили США.

      Вперше на військовий парад приїхала і армія США
      Вперше на військовий парад приїхала і армія США

      Теги: Фотоновини Латвія
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 18 листопада
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