В Латвии задержали россиян-псевдожурналистов, которые терлись возле Зеленского

В латвийской столице встреча Владимира Зеленского и местного президента Эгилса Левитса закончилась неким инцидентом. Латвийские полицейские задержали двух граждан России с камерой и микрофоном, которые пытались задать вопрос Зеленскому, но не имели никакой аккредитации.

Инцидент случился после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы, сообщает "Укринформ".

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Когда после церемонии украинский президент подошел к толпе людей пообщаться, к нему протолкнулись два человека с камерой и микрофоном и начали расспрашивать "что с Нормандским форматом".

Отсутствие логотипов любого СМИ сразу вызвало внимание местных правоохранителей, которые подошли к мужчинам. Те представились журналистами российского издания НТА, но не имели аккредитации для посещения мероприятия и редакционного задания от упомянутого СМИ.

Более того, впоследствии выяснилось, что псевдожурналисты попали в Латвию благодаря туристической визе, которая не позволяет осуществлять профессиональные действия даже настоящим журналистам.

Однако россияне, которым законы не писаны, объяснили, что они везде так работают. В итоге полиция задержала обоих для выяснения всех обстоятельств.



Официальная церемония в Риге / фото: Укринформ