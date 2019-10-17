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      В Латвии задержали россиян-псевдожурналистов, которые терлись возле Зеленского

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      Латвийская полиция задержала россиян, которые для Зеленского изображали из себя журналистов
      Латвийская полиция задержала россиян, которые для Зеленского изображали из себя журналистов / ukrinform.ua

      В латвийской столице встреча Владимира Зеленского и местного президента Эгилса Левитса закончилась неким инцидентом. Латвийские полицейские задержали двух граждан России с камерой и микрофоном, которые пытались задать вопрос Зеленскому, но не имели никакой аккредитации.

      Инцидент случился после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы, сообщает "Укринформ".

      К слову: Офис президента перепутал Латвию и Литву в сообщении о визите Зеленского

      Когда после церемонии украинский президент подошел к толпе людей пообщаться, к нему протолкнулись два человека с камерой и микрофоном и начали расспрашивать "что с Нормандским форматом".

      Отсутствие логотипов любого СМИ сразу вызвало внимание местных правоохранителей, которые подошли к мужчинам. Те представились журналистами российского издания НТА, но не имели аккредитации для посещения мероприятия и редакционного задания от упомянутого СМИ.

      Более того, впоследствии выяснилось, что псевдожурналисты попали в Латвию благодаря туристической визе, которая не позволяет осуществлять профессиональные действия даже настоящим журналистам.

      Однако россияне, которым законы не писаны, объяснили, что они везде так работают. В итоге полиция задержала обоих для выяснения всех обстоятельств.

      латвійська поліція затримала росіян біля Зеленського
      Официальная церемония в Риге / фото: Укринформ

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Латвия Журналисты Новости России
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