Офис президента перепутал Латвию и Литву в сообщении о визите Зеленского

В Пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского перепутали две прибалтийские страны Литву и Латвию в сообщениях на фейсбук странице об официальном визите украинского лидера.

Фото с ошибками продемонстрировал общественный активист Юрий Гудыменко на своей фейсбук-странице.

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Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры,

– говорится в заметке.

Впоследствии текст публикации все же исправили и там уже фигурировала Латвия, а не Литва.

Позже публикацию вообще удалили, чтобы не было возможности просмотреть историю изменений, а вечером в 22:36 публикацию заново разместили на странице прессслужбы президента.

Стоит отметить, что 16 октября Зеленский встретился с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитсом. По итогам встречи украинский президент сообщил о том, что: