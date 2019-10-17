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      Офис президента перепутал Латвию и Литву в сообщении о визите Зеленского

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      Владимир Зеленський
      Владимир Зеленський / Getty Images

      В Пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского перепутали две прибалтийские страны Литву и Латвию в сообщениях на фейсбук странице об официальном визите украинского лидера.

      Фото с ошибками продемонстрировал общественный активист Юрий Гудыменко на своей фейсбук-странице.

      Интересно: "Один воздержался? Какой змей, бл*дь": Кернес заставил депутата горсовета оправдываться за голос

      Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры,
      – говорится в заметке.

      Впоследствии текст публикации все же исправили и там уже фигурировала Латвия, а не Литва.

      Позже публикацию вообще удалили, чтобы не было возможности просмотреть историю изменений, а вечером в 22:36 публикацию заново разместили на странице прессслужбы президента.

      Стоит отметить, что 16 октября Зеленский встретился с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитсом. По итогам встречи украинский президент сообщил о том, что:

      blog_ava
      Можно ли заниматься сексом во время месячных: ответ гинеколога
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      Теги: Курьезные новости Офіс Президента Латвия Литва Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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