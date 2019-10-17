Офис президента перепутал Латвию и Литву в сообщении о визите Зеленского
В Пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского перепутали две прибалтийские страны Литву и Латвию в сообщениях на фейсбук странице об официальном визите украинского лидера.
Фото с ошибками продемонстрировал общественный активист Юрий Гудыменко на своей фейсбук-странице.
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Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры,
– говорится в заметке.
Впоследствии текст публикации все же исправили и там уже фигурировала Латвия, а не Литва.
Позже публикацию вообще удалили, чтобы не было возможности просмотреть историю изменений, а вечером в 22:36 публикацию заново разместили на странице прессслужбы президента.
Стоит отметить, что 16 октября Зеленский встретился с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитсом. По итогам встречи украинский президент сообщил о том, что:
- Украина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения арестованных средств украинских екс-чиновников и поиска новых незаконных активов;
- Освобожденные из российского плена моряки пройдут реабилитацию и лечение в Латвии.
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