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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Офіс президента переплутав Латвію та Литву у повідомленні про візит Зеленського

      98 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      У Пресслужбі президента України Володимира Зеленського переплутали дві прибалтійські країни Литву та Латвію у дописах на фейсбук сторінці про офіційний візит українського лідера.

      Скріншоти з помилками продемонстрував громадський активіст Юрій Гудименко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Литва – найкращі кадри, 
      – мовиться у дописі.

      Згодом текст публікації все ж виправили і там вже фігурувала Латвія, а не Литва.

      Пізніше публікацію взагалі видалили, щоб не було можливості переглянути історію змін, а ввечері о 22:36 публікацію наново розмістили на сторінці пресслужби президента.

      Варто зазначити, що 16 жовтня Зеленський зустрівся із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом. За підсумками зустрічі український президент повідомив про те, що:

      blog_ava
      До останнього не вірив, що часи змінилися, – експерт про Коломойського та "Приватбанк"
      16 жовтня
      1952
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Литва Латвія Офіс Президента Курйозні новини
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