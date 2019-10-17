Офіс президента переплутав Латвію та Литву у повідомленні про візит Зеленського
У Пресслужбі президента України Володимира Зеленського переплутали дві прибалтійські країни Литву та Латвію у дописах на фейсбук сторінці про офіційний візит українського лідера.
Скріншоти з помилками продемонстрував громадський активіст Юрій Гудименко на своїй фейсбук-сторінці.
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Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Литва – найкращі кадри,
– мовиться у дописі.
Згодом текст публікації все ж виправили і там вже фігурувала Латвія, а не Литва.
Пізніше публікацію взагалі видалили, щоб не було можливості переглянути історію змін, а ввечері о 22:36 публікацію наново розмістили на сторінці пресслужби президента.
Варто зазначити, що 16 жовтня Зеленський зустрівся із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом. За підсумками зустрічі український президент повідомив про те, що:
- Україна та Латвія співпрацюватимуть у питанні повернення заарештованих коштів українських ексчиновників і пошуку нових незаконних активів;
- Звільнені з російського полону моряки пройдуть реабілітацію та лікування у Латвії.
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