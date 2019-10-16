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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Звільнені з російського полону моряки пройдуть реабілітацію та лікування у Латвії

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      Українські військові лікуватимуться у Латвії
      Українські військові лікуватимуться у Латвії / Офіційна сторінка Президента України

      Володимир Зеленський відзначив, що допомога Латвії у гуманітарних питаннях є дуже важливою. Зокрема це стосується реабілітації військовослужбовців та українських моряків, які нещодавно були звільнені з російського полону.

      Про це повідомила пресслужба президента України за підсумками переговорів з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

      До теми: Зеленський у Латвії: працюватимемо над поверненням в Україну "злочинних грошей" Януковича

      Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону,
      – сказав Зеленський.

      Президент Латвії підтвердив, що українські моряки проходитимуть лікування й реабілітацію, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.

      Варто зазначити, що надання медичної допомоги в Латвії особам, які отримали тілесні ушкодження під час бойових дій на сході України, триває з 2014 року. відтак до сьогоднішнього дня допомогу отримали 56 українців.

      Коротко про захоплення українських моряків та суден біля Керченської протоки

      Все сталося 25 листопада 2018 року, під час переходу трьох українських військових кораблів з Одеси до Маріуполя. Поблизу Керченської протоки російські прикордонники двічі атакували українські кораблі. Спершу прикордонний корабель ФСБ РФ протаранив буксир українських військових. Потім росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків. У підсумку Кремль взяв у полон 24 моряків та захопив 3 українські судна Мовиться про:

      • катер "Нікополь";
      • катер "Бердянськ";
      • буксир "Яни Капу".

      Згодом так званий "суд" у Криму взяв під варту всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". За деякий час усіх українських моряків вивезли до СІЗО у Москві. Українці тут оголосили себе військовополоненими.

      Актуально: Росія поверне захоплені біля Керченської протоки кораблі найближчим часом, – Пристайко

      Повернення українських моряків до України

      Усіх моряків обміняли у межах обміну за схемою "35 на 35". Разом із моряками на Батьківщину повернулися 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години 7 вересня. Однак, одразу після цього усіх колишніх бранців відправили на лікування у Києві. Деякі моряки повернулися додому до Одеси лише 14 числа, а інша частина – до Херсона 20-го.


      Яких саме українських військових моряків Росія захопила на Азові / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Латвія Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі
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