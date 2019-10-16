Освобожденные из российского плена моряки пройдут реабилитацию и лечение в Латвии

Владимир Зеленский отметил, что помощь Латвии в гуманитарных вопросах очень важна. В частности это касается реабилитации военнослужащих и украинских моряков, которые недавно были освобождены из русского плена.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

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Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена,

– сказал Зеленский.

Президент Латвии подтвердил, что украинские моряки будут проходить лечение и реабилитацию, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

Стоит отметить, что оказание медицинской помощи в Латвии лицам, получившим телесные повреждения во время боевых действий на востоке Украины, продолжается с 2014 года. До сегодняшнего дня помощь получили 56 украинцев.

Коротко о захвате украинских моряков и судов возле Керченского пролива

Все произошло 25 ноября 2018 года при переходе трех украинских военных кораблей из Одессы в Мариуполь. Вблизи Керченского пролива российские пограничники дважды атаковали украинские корабли. Сначала пограничный корабль ФСБ РФ протаранил буксир украинских военных. Затем россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков. В итоге Кремль взял в плен 24 моряков и захватил 3 украинских судна. Речь идет о:

катер "Никополь";

катер "Бердянск";

буксир "Яны Капу".

Позже так называемый "суд" в Крыму взял под стражу всех задержанных украинских военных по обвинению в "незаконном пересечении границы". Через некоторое время всех украинских моряков вывезли в СИЗО в Москве. Украинцы там объявили себя военнопленными.

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Возвращение украинских моряков в Украину

Всех моряков обменяли в рамках обмена по схеме "35 на 35". Вместе с моряками на родину вернулись 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов 7 сентября. Однако сразу после этого всех бывших пленников отправили на лечение в Киеве. Некоторые моряки вернулись домой в Одессу только 14 числа, а другая часть – в Херсон 20-го.



Каких именно украинских военных моряков Россия захватила на Азове / Инфографика 24 канала