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      Освобожденные из российского плена моряки пройдут реабилитацию и лечение в Латвии

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      Украинские военные будут лечиться в Латвии
      Украинские военные будут лечиться в Латвии / Официальная страница Президента Украины

      Владимир Зеленский отметил, что помощь Латвии в гуманитарных вопросах очень важна. В частности это касается реабилитации военнослужащих и украинских моряков, которые недавно были освобождены из русского плена.

      Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

      К теме: Зеленский в Латвии: будем работать над возвращением в Украину "преступных денег" Януковича

      Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена,
      – сказал Зеленский.

      Президент Латвии подтвердил, что украинские моряки будут проходить лечение и реабилитацию, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

      Стоит отметить, что оказание медицинской помощи в Латвии лицам, получившим телесные повреждения во время боевых действий на востоке Украины, продолжается с 2014 года. До сегодняшнего дня помощь получили 56 украинцев.

      Коротко о захвате украинских моряков и судов возле Керченского пролива

      Все произошло 25 ноября 2018 года при переходе трех украинских военных кораблей из Одессы в Мариуполь. Вблизи Керченского пролива российские пограничники дважды атаковали украинские корабли. Сначала пограничный корабль ФСБ РФ протаранил буксир украинских военных. Затем россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков. В итоге Кремль взял в плен 24 моряков и захватил 3 украинских судна. Речь идет о:

      • катер "Никополь";
      • катер "Бердянск";
      • буксир "Яны Капу".

      Позже так называемый "суд" в Крыму взял под стражу всех задержанных украинских военных по обвинению в "незаконном пересечении границы". Через некоторое время всех украинских моряков вывезли в СИЗО в Москве. Украинцы там объявили себя военнопленными.

      Актуально: Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли в ближайшее время, – Пристайко

      Возвращение украинских моряков в Украину

      Всех моряков обменяли в рамках обмена по схеме "35 на 35". Вместе с моряками на родину вернулись 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов 7 сентября. Однако сразу после этого всех бывших пленников отправили на лечение в Киеве. Некоторые моряки вернулись домой в Одессу только 14 числа, а другая часть – в Херсон 20-го.

       


      Каких именно украинских военных моряков Россия захватила на Азове / Инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену Латвия
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