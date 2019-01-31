В Латвии запретили российский телеканал за антиукраинскую пропаганду

Зафиксировали нарушения на телеканале "Россия РТР" в программах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" за 22 мая 2018 года на телекаканали "Россия РТР" ведущий неоднократно высказывал антиукраинские настроения, пишет латвийское издание LETA.

Читайте также: Разведка выяснила, как оккупанты имитируют обстрелы для кремлевской пропаганды

В одной из программ за 22 мая 2018 года ведущий назвал часть украинцев "бандеровцами", которые "должны быть повешены и убиты".

Соловьев сказал, что некоторые украинцы являются "несокрушимыми нацистами, антисемитами и бандитами".

Кроме того, в эфире "60 минут" за 11 января 2018 года российский политик Владимир Жириновский неоднократно призывал к военным действиям на территории Украины. Он назвал украинцев "отвратительными бандитами", а также акцентировал внимание на ненависти к гражданам Украины.

Запрет ретрансляции на три месяца введен для того, чтобы иностранные СМИ придерживались латвийского законодательства.