В Латвии запретили российский телеканал за антиукраинскую пропаганду
Зафиксировали нарушения на телеканале "Россия РТР" в программах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".
В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" за 22 мая 2018 года на телекаканали "Россия РТР" ведущий неоднократно высказывал антиукраинские настроения, пишет латвийское издание LETA.
Читайте также: Разведка выяснила, как оккупанты имитируют обстрелы для кремлевской пропаганды
В одной из программ за 22 мая 2018 года ведущий назвал часть украинцев "бандеровцами", которые "должны быть повешены и убиты".
Соловьев сказал, что некоторые украинцы являются "несокрушимыми нацистами, антисемитами и бандитами".
Кроме того, в эфире "60 минут" за 11 января 2018 года российский политик Владимир Жириновский неоднократно призывал к военным действиям на территории Украины. Он назвал украинцев "отвратительными бандитами", а также акцентировал внимание на ненависти к гражданам Украины.
Запрет ретрансляции на три месяца введен для того, чтобы иностранные СМИ придерживались латвийского законодательства.
Выбор редакции
-
Пьянки и изнасилования: наемники из ЧВК "Вагнера" стали настоящим бедствием для жителей Донбассасегодня , 17:18
-
Путин готов защищать верующих в Украине от "проекта, который не имеет отношения к вере"сегодня , 16:40
-
Жестокое избиение ребенка в Винницкой области: прокуратура подозревает сожительницу его отцасегодня , 15:38