У Латвії заборонили російський телеканал через антиукраїнську пропаганду

Зафіксували порушення на російському телеканалі "Росія РТР" у програмах "Вечір з Володимиром Соловйовим" і "60 хвилин".

У програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" за 22 травня 2018 року на телекаканалі "Росія РТР", ведучий неодноразово висловлював антиукраїнські настрої, пише латвійське видання LETA.

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У одній з програм за 22 травня 2018 року ведучий назвав частину українців "бандерівцями", які “повинні бути повішені і вбиті".

Соловйов сказав, що деякі українці є "незламними нацистами, антисемітами і бандитами".

Крім того, в ефірі "60 хвилин" за 11 січня 2018 року російський політик Володимир Жириновський неодноразово закликав до військових дій на території України. Він назвав українців "огидними бандитами", а також акцентував увагу на ненависті до громадян України.

Заборона ретрансляції на три місяці запроваджена задля того, аби іноземні ЗМІ дотримувались латвійського законодавства.