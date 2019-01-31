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      У Латвії заборонили російський телеканал через антиукраїнську пропаганду

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      У Латвії заборонили російський телеканал через антиукраїнську пропаганду
      У Латвії заборонили російський телеканал через антиукраїнську пропаганду / donbass.ua

      Зафіксували порушення на російському телеканалі "Росія РТР" у програмах "Вечір з Володимиром Соловйовим" і "60 хвилин".

      У програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" за 22 травня 2018 року на телекаканалі "Росія РТР", ведучий неодноразово висловлював антиукраїнські настрої, пише латвійське видання LETA.

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      У одній з програм за 22 травня 2018 року ведучий назвав частину українців "бандерівцями", які “повинні бути повішені і вбиті".

      Соловйов сказав, що деякі українці є "незламними нацистами, антисемітами і бандитами".

      Крім того, в ефірі "60 хвилин" за 11 січня 2018 року російський політик Володимир Жириновський неодноразово закликав до військових дій на території України. Він назвав українців "огидними бандитами", а також акцентував увагу на ненависті до громадян України.

      Заборона ретрансляції на три місяці запроваджена задля того, аби іноземні ЗМІ дотримувались латвійського законодавства.

       

      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Російська пропаганда Латвія
      Джерело: 24 Канал
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