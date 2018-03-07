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В Лаврова пригрозили Украине проблемами из-за языкового закона: детали

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В Лаврова пригрозили Украине проблемами из-за языкового закона
В Лаврова пригрозили Украине проблемами из-за языкового закона "Кивалова-Колесниченко" / Фото из открытых источников

В МИД России пообещали украинской стороне "проблемы" после признания закона "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве, передает УНИАН.

Чиновница отметила, что закон "Кивалова-Колесниченко" "мешает радикал-националистам насаждать в стране украинизацию, без учета наличия людей разных национальностей, которые по факту своего рождения говорят на другом языке".

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По ее словам, российский МИД неоднократно объяснял Западу, что нынешняя ситуация в Украине произошла из-за "больной и ненормальной ситуации вокруг использования русского языка".

"Этот закон мешал и мешает радикал-националистам строить моноэтническое унитарное государство", — подчеркнула Захарова и обвинила КСУ в том, что он "начал им подыгрывать".

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Захарова также заявила, что это уже привело к "воссоединению Крыма с Россией", а акции на востоке протеста переросли в "гражданскую войну".

"К чему приведут нынешние действия, я думаю, что нам предстоит увидеть, проанализировать уже сейчас несложно. Для нынешнего киевского режима уроки истории, пожалуй, ничего не значат. Проводя линию на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства, националистическая прослойка не желает признавать факт, что Украина исторически и в ее современном виде многонациональное образование, в котором веками жили и продолжают жить разные народы", — подытожила она.

Кроме того, Захарова призвала ОБСЕ, ООН и СЕ оценить "дискриминационные действия" Киева.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" авторства экс-нардепов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко. При этом Конституционный суд отметил, что в данном случае, в связи с несоблюдением процедуры рассмотрения закона, конституционному контролю подлежало не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России языковый вопрос Конституция Конституционный суд Сергей Кивалов Вадим Колесниченко
Источник: 24 Канал
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