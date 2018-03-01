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Отмена языкового закона "Колесниченко-Кивалова" вызвала возмутительную реакцию в Венгрии

486 Читати новину українською
Петер Сийярто
Петер Сийярто

После того, как Конституционный суд Украины признал неконституционным так называемый языковой закон "Колесниченко-Кивалова", Венгрия, которая в последнее время увеличила количество нападок в сторону Украины, назвали это "жестокой атакой против нацменьшинств".

Отметим, что 28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" авторства экс-нардепов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко. При этом Конституционный суд отметил, что в данном случае, в связи с несоблюдением процедуры рассмотрения закона, конституционному контролю подлежало не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия.

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Однако в Венгрии не ознакомились с причинами отмены этого закона (нарушение при принятии, а не нарушения в самом тексте закона), и во всем обвинили украинскую власть. С соответствующим заявлением, которое размещено на сайте венгерского правительства, выступил министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Украинское правительство поставило перед собой две националистические цели: предотвратить обучению нацменьшинств на родном языке, а другая – помешать им говорить на родном языке", – гневно заявил Петер Сийярто.

По его словам, была начата "жестокая атака" против национальных меньшинств в Украине. В качестве примера он привел "ситуацию с образовательным законом", а также нападение на штаб-квартиру Закарпатской венгерской культурной ассоциации.

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По словам министра иностранных дел Венгрии, последние события в Украине относительно национальных меньшинств усиливают позицию Венгрии, согласно которому она не будет поддерживать стремление Украины к евроатлантической интеграции, пока права меньшинств не будут должным образом восстановлены.

"Украина не может быть воспринята серьезно, как страна, которая действительно хочет установить более тесные связи с ЕС и НАТО", – добавил он.

Напомним, этот языковой закон авторства депутатов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. 24 февраля 2014 Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона.

Теги: Новости Украины Новости политики языковый вопрос Венгрия
Источник: 24 Канал
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