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Відміна мовного закону "Колесніченка-Ківалова" викликала обурливу реакцію в Угорщині

2473 Читать новость на русском
Петер Сійярто
Петер Сійярто

Після того, як Конституційний суд України визнав неконституційним так званий мовний закон "Колесніченка-Ківалова", Угорщина, яка останнім часом збільшила кількість нападок в сторону України, назвали це "жорстокою атакою проти нацменшин".

Зазначимо, що 28 лютого Конституційний суд України визнав неконституційним закон "Про основи державної мовної політики" авторства екс-нардепів від "Партії регіонів" Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка. При цьому Конституційний суд зазначив, що в даному випадку, в зв'язку з недотриманням процедури розгляду закону, конституційного контролю підлягав не зміст закону, а встановлена Конституцією України процедура його розгляду та прийняття.

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Однак в Угорщині не ознайомилися з причинами відміни цього закону (порушення при прийнятті, а не порушення у самому тексті закону), і у всьому звинуватили українську владу. З відповідною заявою, яка розміщена на сайті угорського уряду, виступив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

"Український уряд поставив перед собою дві націоналістичні цілі: запобігти навчанню нацменшин на рідній мові, а інша – завадити їм розмовляти рідною мовою", – гнівно заявив Петер Сійярто.

За його словами, була започаткована "жорстока атака" проти національних меншин в Україні. Як приклад він навів "ситуацію з освітнім законом", а також напад на штаб-квартиру Закарпатської угорської культурної асоціації.

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За словами Міністра закордонних справ Угорщини, останні події в Україні стосовно національних меншин підсилюють позицію Угорщини, згідно з якою вона не буде підтримувати прагнення України до євроатлантичної інтеграції, доки права меншин не будуть належним чином відновлені.

"Україна не може бути сприйнята серйозно, як країна, яка дійсно хоче встановити тісніші зв'язки з ЄС та НАТО", – додав він.

Нагадаємо, цей мовний закон авторства депутатів від "Партії регіонів" Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був схвалений Верховною Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. 24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону.

Теги: Новини політики Новини України мовне питання Угорщина
Джерело: 24 Канал
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