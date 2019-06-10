02:51
10 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      В летнем лагере на Буковине отравились дети

      2 Читати новину українською
      С детьми работают медики
      С детьми работают медики / Фото из открытых источников

      Признаки пищевого отравления обнаружили у 30-и детей в летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине. Сейчас с детьми работают медики.

      9 июня в Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины поступило сообщение о том, что дети жаловались на боль в животе и рвоту. В лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской центральной районной больницы, сообщает местное информационное агентство АСС.

      Обратите внимание! Как уберечься от пищевого отравления: советы от Супрун

      Руководитель ГУ Держпродспоживслужбы Черновицкой области Александр Александрюк рассказал, что у больных детей состояние легкой тяжести. Сначала у них наблюдалась тошнота и рвота, но со временем ситуация улучшилась.

      На месте инцидента работает комиссия в составе Держпродспоживслужбы и областного лабораторного центра. Эксперты устанавливают, что могло вызвать заболевание детей.

      Важно! При обнаружении симптомов пищевого отравления необходимо срочно обратиться к медикам.

      Пищевое отравление – симптомы

      • высокая температура;
      • снижение или отсутствие аппетита;
      • общая слабость;
      • диарея;
      • боль в животе;
      • вздутие живота;
      • тошнота и рвота;
      • холодный липкий пот;
      • низкое давление;
      • учащенное сердцебиение.
      blog_ava
      Забыла о белье: Ким Кардашян сходила на ланч с сестрой в слишком откровенном образе
      9 июня
      552
      Теги: Дети и несовершеннолетние Отравление Новости Украины Новости Черновцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Португалия победила в Лиге наций, минимально обыграв Нидерланды: видео
      9 июня , 23:52 Португалия победила в Лиге наций, минимально обыграв Нидерланды: видео
      155
      Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 июня , 22:00 Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 527
      Самые смешные мемы недели: троллинг по-президентски, плохие Гены и новое лицо Кучмы
      9 июня , 21:36 Самые смешные мемы недели: троллинг по-президентски, плохие Гены и новое лицо Кучмы
      217
      Заявление Зеленского относительно наемников России и рейтинг Медведчука – топ-5 видео недели
      9 июня , 19:30 Заявление Зеленского относительно наемников России и рейтинг Медведчука – топ-5 видео недели
      1192
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      9 июня , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 5891
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук