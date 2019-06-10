В летнем лагере на Буковине отравились дети

Признаки пищевого отравления обнаружили у 30-и детей в летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине. Сейчас с детьми работают медики.

9 июня в Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины поступило сообщение о том, что дети жаловались на боль в животе и рвоту. В лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской центральной районной больницы, сообщает местное информационное агентство АСС.

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Руководитель ГУ Держпродспоживслужбы Черновицкой области Александр Александрюк рассказал, что у больных детей состояние легкой тяжести. Сначала у них наблюдалась тошнота и рвота, но со временем ситуация улучшилась.

На месте инцидента работает комиссия в составе Держпродспоживслужбы и областного лабораторного центра. Эксперты устанавливают, что могло вызвать заболевание детей.

Важно! При обнаружении симптомов пищевого отравления необходимо срочно обратиться к медикам.

Пищевое отравление – симптомы