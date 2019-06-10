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      У літньому таборі на Буковині отруїлися діти

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      З дітьми працюють медики
      З дітьми працюють медики / Фото з відкритих джерел

      Ознаки харчового отруєння виявили у 30-и дітей у літньому таборі в селі Репужинці Заставнівського району на Буковині. Наразі з дітьми працюють медики.

      Спершу діти скаржилися на біль у животі та блювання. До табору виїхали фахівці з лабораторії та медики Заставнівської центральної районної лікарні, повідомляє місцеве інформаційне агентство АСС.

      Зверніть увагу! Як вберегтися від харчового отруєння: поради від Супрун

      Керівник ГУ Держпродспоживслужби Чернівецької області Олександр Александрюк розповів, що у хворих дітей стан легкої важкості. У них спостерігалася нудота та блювота, але згодом ситуація покращилася.

      На місці інциденту працює комісія у складі Держпродспоживслужби та обласного лабораторного центру. Експерти встановлюють, що могло спричинити захворювання дітей.

      Важливо! При виявленні симптомів харчового отруєння необхідно терміново звернутися до медиків.

      Харчове отруєння – симптоми

      • висока температура;
      • зниження або відсутність апетиту;
      • загальна слабкість;
      • діарея;
      • біль у животі;
      • здуття живота;
      • нудота і блювота;
      • холодний липкий піт;
      • низький тиск;
      • прискорене серцебиття.
      blog_ava
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      Теги: Новини Чернівців Діти і неповнолітні Отруєння Новини України
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