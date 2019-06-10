У літньому таборі на Буковині отруїлися діти
Ознаки харчового отруєння виявили у 30-и дітей у літньому таборі в селі Репужинці Заставнівського району на Буковині. Наразі з дітьми працюють медики.
Спершу діти скаржилися на біль у животі та блювання. До табору виїхали фахівці з лабораторії та медики Заставнівської центральної районної лікарні, повідомляє місцеве інформаційне агентство АСС.
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Керівник ГУ Держпродспоживслужби Чернівецької області Олександр Александрюк розповів, що у хворих дітей стан легкої важкості. У них спостерігалася нудота та блювота, але згодом ситуація покращилася.
На місці інциденту працює комісія у складі Держпродспоживслужби та обласного лабораторного центру. Експерти встановлюють, що могло спричинити захворювання дітей.
Важливо! При виявленні симптомів харчового отруєння необхідно терміново звернутися до медиків.
Харчове отруєння – симптоми
- висока температура;
- зниження або відсутність апетиту;
- загальна слабкість;
- діарея;
- біль у животі;
- здуття живота;
- нудота і блювота;
- холодний липкий піт;
- низький тиск;
- прискорене серцебиття.