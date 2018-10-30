В Лисичанске 12 день бастуют шахтеры под землей

В Лисичанске полтора десятка горняков бастуют в шахте 12 день на глубине 575 метров. Люди требуют выплатить им зарплату за последние 4 месяца.

В общем, госпредприятие "Лисичанскуголь" задолжало шахтерам 102 миллиона гривен.

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Протест начался 19 октября. Тогда из шахты имени Капустина отказались подняться на поверхность 33 горняка. Со временем количество протестующих уменьшилось, потому что людям стало плохо. Один мужчина даже подхватил пневмонию.

На 11 день к шахтерам, объявившим подземный протест, все же спустились местные чиновники, директор шахты и представитель департамента Минэнергоугля. Однако договориться так и не удалось.

У них был диалог, но они не смогли договориться и горняки на поверхность не поднялись. Они сказали, что рассчитайтесь с нами и мы поднимемся на поверхность,

– сказал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский.

Видеокомментарий омбудсмена в Донецкой и Луганской области Павла Лисянского