У Лисичанську 12 день страйкуть шахтарі під землею

У Лисичанську півтора десятка гірників страйкують у шахті 12 день на глибині 575 метрів. Люди вимагають виплатити їм зарплатню за останні 4 місяці.

Загалом, держпідприємство "Лисичанськвугілля" заборгувало шахтарям 102 мільйони гривень.

Читайте також: Шахтарі повернуться до Києва, щоб домогтися відставки Насалика, – нардеп Шахов

Протест розпочався 19 жовтня. Тоді із шахти імені Капустіна відмовилися піднятися на поверхню 33 гірники. Згодом кількість протестувальників зменшилася, бо людям стало зле. Один чоловік навіть підхопив пневмонію.

На 11 день до шахтарів підземного протесту таки спустилися місцеві чиновники, директор шахти та представник департаменту Міненерговугілля. Проте, домовитися так і не вдалося.

У них був діалог, але вони не змогли домовитися і гірники на поверхню не піднялися. Вони сказали, що розрахуйтесь з нами і ми піднімемося на поверхню,

– сказав представник омбудсмена у Донецькій та Луганській області Павло Лисянський.

Відеокоментар омбудсмена у Донецькій та Луганській області Павла Лисянського