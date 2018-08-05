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В Лисичанске группа пьяных палкой забила до смерти военного ВСУ

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В Лисичанске три человека до смерти забили палкой военнослужащего
В Лисичанске три человека до смерти забили палкой военнослужащего / Фото из открытых источников

Трое пьяных людей в Лисичанске убили военнослужащего ВСУ, который на несколько дней приехал навестить родственников. Злоумышленники били мужчину палкой и нанесли удары ножом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганщины.

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В полицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изуродованное тело своего 39-летнего сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения.

В ходе расследования, полицейские установили лиц, причастных к совершению этого преступления и задержали трех местных жителей: 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин.

Сначала задержанные не признавались в содеянном, однако под давлением собранных фактов и свидетельств, признали свою вину.

По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения не совместимые с жизнью.

По информации телеканала UA Донбасс, военнослужащий приехал в отпуск на день рождения своего отца. Жена убитого сообщила журналистам, что сейчас находится в Киевской области, а 6 августа приедет за телом мужа.

 

Теги: Жертвы Вооруженные Силы Украины Лисичанск Новости Луганска Алкоголь Криминальные новости Полиция
Источник: 24 канал
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