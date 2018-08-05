У Лисичанську група п'яних палкою забила до смерті військового ЗСУ

Троє п'яних осіб у Лисичанську вбили військовослужбовця ЗСУ, який на декілька днів приїхав провідати родичів. Зловмисники били чоловіка палкою та завдали удари ножем.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Луганщини.

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До поліції звернувся 65-річний батько загиблого. Чоловік розповів, що виявив понівечене тіло свого 39-річного сина, який незадовго до трагедії приїхав у рідне місто аби провідати батьків, на присадибній ділянці свого домоволодіння,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час огляду поліцейські виявили на тілі загиблого чисельні тілесні ушкодження.

В ході розслідування, поліцейські встановили осіб, які причетні до скоєння цього злочину та затримали трьох місцевих мешканців: 53-річну жінку і 49-ти та 51-річного чоловіків.

Спочатку затримані не зізнавались у скоєному, проте під тиском зібраних фактів і свідчень, визнали свою вину.

Зі слів підозрюваних, того вечора вони разом із загиблим вживали спиртні напої. В ході розпиття оковитої між затриманими та їх знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки підозрювані за допомогою дерев’яної палиці та ножа завдали потерпілому чисельні тілесні ушкодження не сумісні з життям.

За інформацією телеканалу UA: Донбас, військовослужбовець приїхав у відпустку на день народження свого батька. Дружина вбитого повідомила журналістам, що наразі перебуває у Київській області, а 6 серпня приїде за тілом чоловіка.